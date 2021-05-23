甘肅省白銀市景泰縣黃河石林景區，昨日舉行的黃河石林山地馬拉松百公里越野賽，奪去了21名選手性命，包括中國超馬一哥梁晶。有前線搜救人員指，當地地貌複雜，增加了救援難度。據內地媒體報道，事發景區地處黃土高原和沙漠過渡帶，由於地貌具有「雄、險、奇、古、野、幽」等特點，是多部古裝大劇取景之處。

據紅星新聞報道，查閱景區官網發現，黃河石林旅遊景區地處黃土高原和騰格里沙漠過渡帶，地形總體上為西南、東北高，而中間低。中北部的米家山、松山，南部的虎南山、宋家梁山均屬祁連山系餘脈；中部腦泉凹陷呈舒緩波狀丘陵；黃河自東南曲折流入，在龍灣轉而向北流，形成深切峽谷。區內最高峯為大峁槐頂，海拔3,017.8米高；最低點為黃河谷地，海拔1,480米。溝谷切割較深，多呈V型或箱型谷，並形成格狀或梳狀水系。黃河左岸五泉礫岩形成單面山。

石林則形成於400萬年前，它是由燕山運動、地殼上升、河床下切，加上風化、雨蝕、重力坍塌等地質作用形成的石林地貌。20世紀90年代起，國內地質旅遊專家考察後，認定黃河石林集中國地質地貌之大成，屬國內罕見，西北獨有。2004年1月，它被正式批准為國家地質公園，已被白銀市旅遊局批准為旅遊文化支柱產業重點項目，以及景泰縣旅遊提速戰略龍頭景區。

據官網指，這裏奇峯聳立，石柱、石筍大多高約80至100米，最高可達200米。從東南向西北分別有七口溝、盤龍溝、喜望溝、飲馬溝等8溝，另有盤龍洞、千米洞等幾十處洞穴。而已開發的飲馬溝大峽谷內有雄獅當關、獵鷹回首、大象吸水、千帆競發、西天取經、月下情侶、屈原問天等眾多景點。

其雄、險、奇、古、野、幽等特點成為電視劇及科幻片的外景拍攝基地，包括TVB曾於2006年播出的電視劇集《天下糧倉》，以及由成龍、金喜善主演的電影《神話》（內地名為《驚天傳奇》）。

《成都商報》

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