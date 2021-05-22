【妻兒送別】有「雜交水稻之父」之稱的農業研究學者、中國工程院院士袁隆平，昨在湖南長沙病逝，終年90歲。中國農業農村部形容他研發的雜交水稻「為確保國家糧食安全提供了有力支撐」，曾在2004年向袁頒發獎項、總部設於美國的世界糧食獎基金會則讚揚他在三十年間把中國「從糧食短缺改變至糧食安全」。

大批長沙市民昨到醫院送別運載袁老靈柩的靈車，殯儀館外昨晚排起獻花鞠躬人群。網民紛紛對袁老去世致哀，但也有網民認為「歐美沒有袁隆平，照樣有飯吃。」天津公安局昨晚在微博公佈，一名網民在微信朋友圈發表侮辱性言論，造成惡劣社會影響，已被採取刑事強制措施。

新華社報道，袁隆平昨日下午1時許因病醫治無效，在湖南長沙中南大學湘雅醫院去世。袁去世後，三個兒子給父親蓋上紅綢毯，遺孀鄧哲亦在家人陪伴下進入病房。4時許，靈車緩緩駛出醫院，中途專程繞行袁生前工作的湖南雜交水稻研究中心和居住地。路邊聚集了聞訊前來送行的市民，司機停下車輛鳴笛，民眾把鮮花捧在胸前，悲慟高呼：「袁爺爺，一路走好。」兒媳甘女士說：「老爺子沒有留下遺言，但他還能講話時，不忘的還是雜交水稻事業，希望弟子把雜交水稻事業發展好，把雜交水稻推廣好。」

去世前報死訊 CGTN道歉

昨早近11時，央視旗下的英語頻道中國環球電視網（CGTN）曾誤報袁隆平已病逝，袁的秘書楊耀松隨後否認消息，表示是假消息，澄清袁「目前在醫院，身體狀況不太好」，CGTN因此撤回報道並致歉。袁去年12月按往年一樣前往海南三亞南繁育種基地開展科研，但今年3月10日在研究基地跌了一跤，引發身體不適，4月7日轉至長沙住院治療。有醫務人員對新華社稱：「他自己身體那麼不好了，還在時時刻刻關心他的稻子長得好不好。」

新華社刊發現場特寫報道以外，內地各大網媒有關袁老病逝的消息和回顧文章亦鋪天蓋地。《科技日報》讚揚袁1966年發表的雜交水稻論文，當中「叛逆」的結論「奠定了我國雜交水稻育種與產業迅猛發展的基礎」。各大媒體大篇幅報道民眾致哀，從湖南懷化趕至長沙的楊先生說，自己的家鄉和袁老有一段淵源，袁老曾經在安江農校任教，想代表家鄉人民過來「感謝一下袁老」。

網民因侮辱言論被拘留

然而，在官方有意無意塑造全民為袁老病逝「同聲一哭」的主旋律下，卻容不下任何質疑聲音。新浪微博社區管理官方微博發佈消息稱，有部份賬號借媒體誤報袁的不實訊息之時，在微博內發佈傳播針對「功勳英雄人物」的謠言、侮辱攻擊等內容，造成了惡劣社會影響，站方因此對三個賬號作出關閉賬號一年的處置，後續處罰將根據相關法律法規而定。另外，也有網民認為「不要神話任何科學家」，「歐美沒有袁隆平，照樣有飯吃，只要市場是開放的，企業家行動是自由的，大家就會有飯吃。」天津公安局昨晚在微博公佈，一名網民在微信朋友圈發表侮辱性言論，造成惡劣社會影響，已被採取刑事強制措施。

新華社/美聯社/澎湃新聞/微博

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