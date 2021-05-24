台灣疫情嚴重，疫苗數量亦嚴重不足，坊間再次出現要求引入更多疫苗的聲音，當中包括由德國BioNTech和美國輝瑞合作研發、由上海復星醫藥代理的「復必泰」疫苗。不過民進黨立委王定宇就指，「復必泰」疫苗品質不佳且快過期，連港人都不考慮接種，批評要求採購「復必泰」的政客，心懷不軌。

國民黨黃子哲批評民進黨等人鼓吹陰謀論，阻撓台灣獲得疫苗，國民黨今日更透過新聞稿指採購疫苗是中央政府的法定權責。

王定宇上周六（22日）曾於FB專頁發文指，「夢到」港府採購750萬劑品質不佳的「復必泰」疫苗，僅餘3個月效期，連「港人都不要施打」，指藍營政客這時突然要求採購「復必泰」，又稱台灣如真的採購了「復必泰」，會讓該批疫苗由「報廢變暴利」。

民進黨發言人周江杰今天透過新聞稿表示，台灣在國際取疫苗不易，來自中國的打壓更是明顯，指國民黨不斷以疫苗與疫情作為政治攻防的議題，不但無助台灣防疫，對於防疫團隊更是內耗，也打擊台灣第一線醫療人員士氣。

周江杰提到，當第一批AZ疫苗到台灣後並開始施打，國民黨嫌疫苗沒用、有危險，令民眾施打意願下降。當疫情升溫，民眾願意積極打疫苗時，國民黨又開始炒作煽動要接種中國疫苗，要政府購買中國疫苗。不禁讓人疑惑，是否和指揮中心唱反調就是國民黨的防疫策略之一。

國台辦發言人朱鳳蓮今日則表示，陸方願意迅速作出安排，讓台灣民眾盡快有大陸疫苗可用，又稱如台方願意，可積極考慮派疫情防控專家到台，與台灣醫療衞生專家分享抗疫經驗，提供防疫諮詢。

中央社／海外網

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