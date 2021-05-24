被稱為「雜交水稻之父」的中國工程院院士袁隆平上周六（22日）逝世，終年90歲，追悼會今（24日）在湖南長沙舉行，現場莊嚴肅穆，哀樂低迴，遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋着鮮紅的中華人民共和國國旗。有民眾提到袁隆平的貢獻時淚如雨下，稱「不知道說甚麼，只是很難過。現在今天能夠吃得那麼好，生活過得那麼好，想起我們那時候吃不飽的時候，心裏就很難過。」

袁隆平的遺體送別儀式在長沙市明陽山殯儀館銘德廳舉行，現場照片見銘德廳正廳上方懸掛着黑底白字的橫幅：「沉痛悼念袁隆平同志」，橫幅下方是其遺像。大批民眾排起長隊前來送別袁隆平，並在遺像前鞠躬悼念，獻上鮮花。而在湖南雜交水稻研究中心的悼念現場，大廳兩面牆上貼滿各地向袁隆平家屬發來的唁電。

有受訪民眾提到袁隆平的貢獻時淚如雨下，稱「不知道說甚麼，只是很難過。現在今天能夠吃得那麼好，生活過得那麼好，想起我們那時候吃不飽的時候，心裏就很難過。」有網民留言表示「又看哭了，不是親人卻感覺他就是親人」、「已經沒有言語表達對袁爺爺的感受，從去世到現在，看一遍哭一遍，根本沒有心情吃飯，一吃飯就想哭」。

袁隆平家屬在告別儀式後，以書面形式致答謝辭，稱「我們敬愛的父親帶着造福世界的夢想和對雜交水稻事業的無限依戀，不幸與世長辭了。他的去世，讓我們感到萬分悲痛……家父走了，我們要化悲痛為力量，踐行家父的理想。秉承您『發展雜交水稻，造福世界人民』的遺願，砥礪前行，絕不辜負您的期望。」

另外，重慶市警方今日表示，網名為「泰迪」的38歲男子，因在微信朋友圈發表侮辱袁隆平的言論，造成惡劣社會影響，已被依法刑事拘留。警方強調：「英雄烈士不容褻瀆，網絡空間不是法外之地，對於公然侮辱英雄烈士的行為，公安機關將依法嚴厲打擊。」

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