【本報訊】甘肅越野賽21名參賽選手死亡，令人譁然。香港著名越野跑運動員曾小強（圖）指出，大會即使沒有設置補給站，都應該有緊急準備，如考慮在某些關卡增加人手或設立緊急撤離路線。他坦言這宗意外「並非一日之寒」，但熱度過後可能又會被淡忘。

急劇攀升路段應設補給站

今次發生事故的是急劇攀升路段，惟大會沒有在這路段安排補給站。曾小強指出，舉辦大型賽事需要作更全面的考慮，而大會即使沒有設置補給站，都應該有緊急準備。「歐洲好多路線一樣是無車去到。」他認為這視乎大會如何去安排比賽，相隔三至四小時才有補給站，對跑手來說是比較辛苦、有難度，「會唔會喺嗰度安排多啲工作人員？」或是一些緊急的撤離路線。

曾小強另提到，大自然很危險，但更危險的是人的個性。他以香港作例子，行山時有死傷並非新鮮事，「有時啲人太高估自己能力，或對山野唔太認識，就會有危險。」他認為這宗意外「並非一日之寒……只係今次死咁多人，又有一個出名嘅跑手死咗」，才會引起公眾關注，但事後有可能又被淡忘。

香港攀山專家鍾健民也向本報表示，今次意外實屬罕見，「因為正常嚟講，就算天氣點樣惡劣，有大會嘅backup（支援）好重要」。他提到，自己曾在馬來西亞參與法國公司舉辦的賽事，途中甚多支援，包括直升機救援服務，即使在穴洞之中，也有足夠的救援人員候命。他估計，今次意外主要是主辦方輕視所致。