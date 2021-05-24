中國電訊製造商巨頭華為多番成為美國制裁目標，集團創辦人任正非在公司內部會議上表示，在純軟件領域，敢於領先世界；在軟硬件結合的地方，重點優化軟件，以軟補硬。他稱，華為重視軟件，因為未來在該領域的發展，基本不受美國控制，有較大的獨立自主權，可以「扎到根，捅破天」。

路透社獲得一份任正非與公司科學家、軟件專家在今年4月的座談會紀要顯示，提出敢於戰略投入，建立開放氛圍，做強軟件，他又稱華為有充足資金支持，在物力、人力上敢於投入。

任正非在會上提出：「我們還能不能在軟件上做出一些改進，減少一些消耗，從而使我們在嵌入式系統、智能終端、企業IT等領域也能站穩腳跟呢？」

任正非提出，在軟件的技術，包括指令、操作系統、數據庫、編程語言等，以及軟件的方法論、架構能力，在全世界範圍內組建突擊隊，突破關鍵理論。而且要堅定目標，要有自己的商業主張和技術主張，羨慕別人不如走出自己的路。任正非認為，帶來的好處是繼續鞏固中國市場，歐洲市場上也有希望，這對華為來說是一個非常好的契機：「當我們佔領歐洲、亞太、非洲後，如果美國標準不與我們融合，我們去不了美國，那美國也進入不了我們的地盤。」

他指出，關起門來做軟件是沒有希望的。開放思想，善於合作與投資，用好全球先進的科技力量，不要對可獲得的先進思想和前沿技術視而不見。在根本技術上，要繼續擴大在俄羅斯、東歐等國的投資：「當前美國正在『收網』，走封閉道路的時候，我們更要以開源、開放來應對『閉關鎖國』。」

路透社

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