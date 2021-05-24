甘肅省白銀市景泰縣黃河石林景區上周六（22日）上午舉行的山地馬拉松百公里越野賽，吸引172位選手參加，惟比賽期間遭遇極端天氣，多位參賽者出現身體不適、低溫等情況，最終釀成21人死亡的慘劇。事後，有死者家屬質疑主辦方準備不足，而負責營運比賽的公司有員工透露，公司有組織類似比賽經驗，但未曾遇過這種情況，有傳媒質疑該公司僅有22名員工作人員，不足以應付突發情況。亦有行內人士認為，近年內地舉行類似比賽只着重資金和宣傳效果，看輕了背後的風險。

今次賽事由白銀市委、市政府主辦，景泰縣承辦，具體賽事運營由甘肅晟景體育文化發展有限公司（簡稱：晟景體育）負責。

天眼查APP顯示，晟景體育成立於2016年，至今共有9次中標項目，總金額約1,041萬元人民幣（下同，約1,256萬港元），中標項目均與馬拉松賽事相關。值得注意的是，該公司由2018年以150萬元 （約181萬港元）中標首屆黃河石林百公里越野賽後，連續4屆都有參與主辦這項比賽。

內媒《紅星新聞》採訪晟景體育一名姓張的女員工，後者指出公司過去也組織類似比賽，但都沒遇到這種情況。她又透露公司有22名工作人員，在事故發生後，均參與搜救工作。

《每日經濟新聞》質疑在重大事故面前，僅得22名工作人員是極其有限的人手，難以覆蓋搜救需要。報道亦同時指出，晟景體育註冊資本500萬元人民幣（約612萬港元），公司中無人參與社會保險，形容是一家「實力平平」的公司，卻多次獲得重要賽事的運營權，令人費解。

據中國田協數據顯示，2019年，全國800人以上規模馬拉松賽事達1,900場，而極具挑戰性與風險性的越野賽事，近年亦開始有所發展。不過有業內人士認為，近年資本投入到越野賽後，令行業亂象叢生。

「舉辦越野賽事門檻不高，有些單位資金到位就舉辦，忽視了背後的風險。」湖南熱跑團團長飛龍《時代周報》表示，他更指，有些商家為了達到宣傳效果會匆忙開賽。

另一位越野賽事的選手張爽指馬拉松賽事泛濫，主辦方未必具備舉辦賽事的資格，前期沒有要求參與者提供健康體檢報告，也沒有對相關越野賽應急進行培訓，後期沒有做到完善的應急預警保障，「賽前讓選手簽訂免責聲明，一句後果自負就草草了事」。

雖然中國田徑協會於2021年4月發佈《中國馬拉松管理文件彙編（2021）》中，提出中國越野跑運動賽事組織標準，在賽道標識、賽道設計、備用賽道、補給站、安保、救援等多個方面都做出具體規範。但承辦公司在過程中是否落實，則未有嚴格監管。

近年內地參與馬拉松和越野賽的人士增加，但費用卻非大眾化，越野賽隨隊教練張宇表示，一名職業越野賽選手每年至少要在裝備上花2萬元（約2.4萬港元，）包括越野鞋、服裝、睡袋、GPS裝置、帳篷、急救毯等。此外，加上去往參賽地的機票、食宿，以及報名費等，越野賽選手每年在越野賽上的投入約為8萬至10萬元（約9.6萬至12萬港元）。

至於在比賽喪生的中國超馬紀錄保持者梁晶，曾在個人社交媒體上透露，其3年跑步生涯花掉全部積蓄39萬元。（約47萬港元）

綜合報道

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