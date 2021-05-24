今天是天主教「為中國教會祈禱日」，在近日接連傳出中國政府拘捕教會牧師、動員上百警力拆毀教堂十字架等打壓事件的情況下，教宗方濟各（Pope Francis）昨天（23日）在梵蒂岡的周日彌撒後，發動全球信徒擴大為中國教徒迫切禱告。教宗感性地表示，中國教友是他內心最深的牽掛，他盼望邀請全球信徒一起為中國的教徒迫切禱告，幫助中國信徒建立中國社會的公義與和平。

在教宗呼籲之前，近期已有多位天主教高層以「串聯祈禱活動」，反制中國政府對內地天主教教會和信徒的迫害。曾於3月14日譴責「中共隱瞞疫情威脅全人類」的緬甸樞機主教薄茂恩（Charles Maung Bo）率先發表聲明，邀各界為中國教會禱告，引起廣大迴響，美國、英國、加拿大等多國都有國會議員加入，美國多位主教也公開響應，活動在5月初擴大設立「全球為中國禱告」的專門網站。

5月24日是天主教「聖母進教之祐瞻禮」，進教之佑聖母是中國的主保，許多中國信徒會在這天到上海佘山聖母朝聖地祈禱。不過，上海教區日前表示為配合政府防疫要求，今年5月佘山聖母的朝聖活動已取消。天主教媒體亞洲新聞（Asia News）則報道，佘山只有聖母教堂被勒令關閉，朝聖地旁的大型遊樂場和高爾夫球場都照常開放。

上海佘山聖母朝聖地甚至無法參與教宗為疫情發起的5月「馬拉松祈禱」。意大利天主教媒體ACI新聞社（ACI Stampa）日前報道，教廷5月選擇全球31個不同朝聖地為禱告活動主角，首批公佈的名單只有24日地點註記「待確認」，那天既是為中國教會祈禱日，各界消息都指向上海佘山，最後一刻公佈的卻是緬甸，中國朝聖地缺席教廷如此重大活動，再度引發中國政治打壓信仰的質疑。

榮休教宗本篤十六世於2007年亦將每年5月24日訂為「為中國教會祈禱日」，期望中國教友在這一天向掌管歷史的天主祈禱。本篤十六世曾表示，雖然有時一切看似失敗，但中國信徒過去與現在所受的苦難，將來一定會得到回報。

中央社

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