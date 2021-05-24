阿里巴巴創辦人馬雲自去年10月批評北京政府後遭追擊，連教育夢都也被擊碎。他與內地一眾企業家創辦的浙江杭州湖畔大學，繼早前大學被禁止招收新生，近日被爆改名為「湖畔創業研究中心」，除去「大學」二字後，今又有英國媒體透露，在北京的壓力下，馬雲將辭去湖畔大學校長一職，但仍打算與校維持聯繫，未來有機會在校園授課。

英國《金融時報》引述知情人士指，這是北京對馬雲連番打壓的最新招數。報道指出，去年10月，馬雲因公開批評中國金融監管單位言論得罪北京政府後失寵，遭到一連串打壓。

報道提到，由於北京當局擔心馬雲會建立與中共的目標背道而馳的人際網路，因此湖畔大學需要重組課程內容，而早前湖畔大學亦已被要求除去「大學」兩字，其官方微博上的名字就改為「湖畔創研中心」。

一名熟悉大學和馬雲的人士指，該校在重組後，馬雲不會保有任何高層頭銜，但有多名人士指出，馬雲打算與學校維持聯繫，甚至未來有機會在校園授課。

馬雲在去年10月24日出席上海外灘金融峯會時，曾公開批評中國金融「不成體系、沒有系統」，銀行停留在「當舖思維」，抵押貸款害了很多企業家。他甚至指，現在的金融監管跟不上形勢發展，而好的創新不怕監管，「不能用管理火車站的辦法來管機場，不能用昨天的辦法來管未來」。

馬雲的言論引起官方不滿，官媒中國《金融時報》事後連發3篇評論，點名批評螞蟻集團，最終螞蟻集團原定在去年11月初上巿計劃臨時觸礁。

其後，阿里巴巴集團其後再涉及反壟斷的指控，內地市場監管總局今年4月指阿里涉及「濫用市場支配地位」，對其壟斷行為罰款182.28億元人民幣（下同，約216.46億港元），事後阿里還要發公開信表示對處罰「心存感激」。

而湖畔大學是馬雲聯同柳傳志、馮侖、郭廣昌、史玉柱、沈國軍、錢穎一、蔡洪濱、邵曉鋒等9名內地商界大佬於2015年創立的民辦非企業註冊的社會組織，目的是為內地培養新一代的初創企業家。

馬雲為大學首任校長，他在歡迎首屆學員時曾明言「希望湖畔大學能營運300年」。不過隨着馬雲失勢，先後傳出被要求停止收新生、雲南分校的建設項目亦遇阻，以及湖畔大學需要更改名稱等不利消息。

《金融時報》／《蘋果》資料室

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