世界衞生大會（WHA）視訊會議今天（24日）登場，台灣連續第五年未有受邀，但13邦交國籲邀請台灣出席的提案，將成大會焦點，預料邦交國將與中國進行「二對二辯論」，強調台灣納入世界衞生組織（WHO）的必要性。

第74屆WHA自5月24日至6月1日以視訊方式舉行，根據暫定議程，首日除特邀嘉賓及WHO總幹事譚德塞演講外，將選舉大會主席、副主席及通過正式議程等。討論議程項目時，由於先前台灣13個邦交國已向WHO秘書處完成提案，籲邀請台灣以觀察員身份出席WHA，大會今天將處理這項提案。預料本屆將上演「二對二辯論」，在不公開的總務委員會及隨後的大會上，挺台邦交國將強調台灣納入WHO的必要性，舌戰中方，大會主席隨後會裁示是否將台灣參與提案納入正式議程。

台灣外交部昨天表示，今年國際支持台灣參與WHA的聲量創新高，越來越多國家認同全球共同防疫的重要性，不斷挺身呼籲接納台灣參與，美、日及澳等駐台機構也在FB發文支持台灣參與WHA，相信在WHA會議期間，邦交國及理念相近等友台國家，會以執言、發表聲明或社交媒體發聲等具體行動，持續聲援台灣。

疫情未竭，台灣仍會積極透過多元方式與其他國家合作，舉行相關雙邊或多邊會議及活動，持續與各國政府官員、學者專家、非政府組織等各界交流，分享防疫相關的公衞經驗，深化全球衞生安全合作。

提案的邦交國包括貝里斯、斯威士蘭、危地馬拉、海地、洪都拉斯、馬紹爾群島、諾魯、尼加拉瓜、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及圖瓦盧。

中央社

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