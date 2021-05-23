【死亡之路】

甘肅白銀前日（22日）舉辦百公里越野賽期間，冷雨急風等極端天氣來襲，21名長跑好手活活凍死山頭，另有八人受傷送院，逾百人退賽獲救，震驚社會。不少參賽者憶述，當時濕透凍僵，四肢幾乎沒有知覺，處於半迷糊狀況，有人甚至在發出急救訊號後暈倒，幸得放羊翁將他帶進窯洞取暖才保住一命。央視及中紀委昨日點名批評，甘肅當局已成立事件調查組。

黃河石林百公里越野賽的賽道海拔介乎2,000米左右，對於平原生活的選手已算高海拔，賽道絕大部份處於無人區，其中第二檢查點與第三檢查點相隔八公里，路面石頭與砂土混合，參賽者需要攀升1,000米，路段陡峭，行走難度甚高，而第三檢查點不提供任何補給。過去三年的比賽無甚意外，惟在今次極端天氣之下，局地出現冰雹、凍雨、大風等災害性天氣，氣溫驟降，賽道頓成「死亡之路」。

逾五十人擠木屋取暖

「在以往的比賽中，這一段都無比艱難，選手們需要手腳並用往上爬。」倖存的參賽者高爽表示，當時風力已經加大到七至八級，眼睛在大雨下難以睜開，視線受到嚴重影響。爬上山頂後，他身體不由自主地發抖，十根手指全無知覺，把手指放進口保暖也無甚效果，甚至感到舌頭變得冰涼，於是果斷退賽，一小步一小步地往下挪到山腰，幸好及時見到救援隊，並被帶到小木屋，屋內一度有五十多名退賽者在避難。入黑後，山上氣溫更趨近零度，行裝單薄的參賽者難以抵受，多人出現低溫症。

另一名參賽者「濤哥在跑步」也憶述，他往上跑時，因為風太大，摔了不下十次，在瀕臨暈倒之際披上保溫毯，於GPS定位器發出求救訊號後就失去知覺。他在山上昏迷兩個半小時左右，一位放羊翁把他抬到窯洞，為他生火取暖，才恢復意識。他事後得悉，跑在他前面的頭五選手，包括梁晶等人，全數罹難。

中紀委調查 市長道歉

內媒報道，主辦方於當日中午12時許收到首個求救訊號，派出20人前往救援。其後陸續有人失聯，主辦方最終於1時左右宣佈終止比賽，其後向政府要求增援。最終參與救援者多達1,200人，徹夜搜救後，共救出151人，其中八人輕傷送院，並有21人死亡。其中一名死者家屬在微博炮轟當局，並列出多個五大疑問，包括「為何組委會和相關黨委沒有任何發聲？」「為何遲遲未有通知家屬？」央視昨發文批評「極限運動必須尊重科學」，中紀委也稱要徹底調查。甘肅當局已成立事件調查組，白銀市長張旭晨鞠躬道歉。

比賽主辦單位的張小姐表示：「在搜救區域，有山洪、冰雹等等，但這些都沒辦法預料，天氣太惡劣了。」這些有推卸責任意味的回應受到網民痛斥。事實上，甘肅省氣象局在比賽前一晚，已指出「21日至22日甘肅省有一次大風沙塵、降溫降水天氣過程……注意防範短時強降水、冰雹、雷電、陣性大風等不利影響」。惟向主辦方提供現場氣象服務的景泰縣氣象局，卻沒有提到冷空氣過境的情況，保暖裝備也不是大會的指定攜帶物品。

網易/微博/央視