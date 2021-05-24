英國《金融時報》上周五（21日）報道，美國軍方屢次嘗試聯絡中方要求對話，惟均被拒絕，導致兩國關係越來越緊張。中共官媒《環球時報》其後引述匿名專家回應稱，美國的要求不遵守外交禮儀，又指美國希望藉此說法，將雙方緊張關係的責任推給中方。

《金融時報》報道指，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）曾3次要求與中共中央軍委副主席許其亮通話，惟全部遭拒絕。路透社上周六（22日）亦引述美國防官員稱，美國軍方官員嘗試與中國軍方建立開放的溝通渠道，但奧斯汀自今年1月上任後，迄今都未能與中國軍方最高將領對話。

《環球時報》周日（23日）引述數名匿名軍事專家，指這是美國想改變規則的另一個體現，「外交對話歷來應該是對等的，軍事外交亦如此。作為美國防長，奧斯汀想和中國同行對話，對象自然是中國國務委員、國防部長魏鳳和；但現在美國一些人卻認為五角大樓應該和中央軍委副主席對話，這是不對等的，超出外交禮儀的要求。五角大樓不能、也沒有資格有過高奢望和要求。」

其中一名軍事專家還指，現時美國五角大廈打破外交默契，通過國防部官員匿名的方式在媒體上放風，進行「麥克風外交」的用意就在向中方施壓，希望達成自己的目的，批評美國沒有對話的誠意，「比如美方所謂的『危機管控』，是在確保美軍南海航行自由行動和過航台灣海峽條件下的『危機管控』，這一點中美雙方有嚴重分歧。」

報道又引述中國外交學院國際關係研究所教授李海東指，五角大廈透過向傳媒釋放消息，製造出「中美軍事緊張關係責任歸於中方」的輿論效果，形容美方的做法「賊喊捉賊、制造混亂」，非常陰險，同時強調美方必須通過尊重中國主權的實際行動，形成有誠意處理對華關係的前提條件，才能使隨後的對話有建設性基礎。

《金融時報》／路透社／《環球時報》／中央社

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