游學修一年多前在ERROR棟篤笑做嘉賓時說，「如果MIRROR是奇蹟，ERROR就是神蹟。」表面上這句話帶有調侃揶揄意味，實際上是對四個年輕人充滿信心。果然2021年，MIRROR演唱會創造了奇蹟，ERROR的綜藝節目也猶如行了神蹟，就連上年紀的社會名人也紛紛建議政府邀請姜濤等人宣傳疫苗，葉劉更要求政府協助他們北上發展，宣傳香港文化。

葉劉等人應該不是因為愛護這班年輕人，而是想利用這兩個天團成員的人氣，為政府及其政治服務。若MIRROR他們真的像這些人建議那樣，替政府宣傳疫苗及北上發展，三年來辛辛苦苦建立的東西，很可能一Q清袋，那就真是ERROR了。港府固然不會輕易讓人親近，而親政府的藝人、政客，有多少人的人氣比以前更盛？譚伯、阿叻、玻璃豪已是明證。

至於北上發展，今時今日港人想在大陸紅透半邊天，難如登天。多年來，年輕港星北上搵食而有點成就的不外乎陳偉霆及鄧紫棋，但那是咸豐年前的往事了，近年中國觀眾對港台新星已不太趨之若鶩，甚至出現敵視台港文化的現象。而且，中共也收緊對影視業的控制，規矩多多：男星要陽光，不能中性化，上電視不能戴耳環、不能染髮留長髮、不能作中性打扮，內容則要講正氣發放正能量，說話不能帶港台腔。在這些框框下，姜濤髮型固然會被「抽秤」，不能蒙着嘴唱歌，MIRROR歌舞更會焫着中宣部官員，而ERROR的《自肥企劃》如此瘋狂搞笑，更不可能過到審查。

曾北上發展多年的「護旗手」彭浩翔就哀嘆，「現在外來人士很難在大陸開戲，因為大多過不了審查，準則不清不楚⋯⋯只有本地的大陸人，或者落籍大陸長居，變成大陸人。」

更甚者，今時今日的中國事事講政治，而且要政治正確，這是香港年輕人很難做到的，並非每個人都可像梁競徽（前名梁烈唯）那樣用國產華為穿李寧牌波鞋，接受官媒訪問時大讚自己在大陸終於感受到真正的自由，又說將來會考慮送女兒到大陸讀書。女兒的前途都要拿出來以示愛國，並非人人做得到。

若為了北上發展，MIRROR個個都穿上中山裝，着李寧牌，滿嘴政治正確的高談愛國，唱正氣紅歌，那還是MIRROR嗎？還好MIRROR、ERROR及其經理人都很清醒，否則只多了十多個梁競徽！立足香港，永遠不忘香港，做好自己，才會獲得尊重！

資深傳媒人

潘小濤

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