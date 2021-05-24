甘肅黃河石林山地馬拉松百公里越野賽舉行期間出現極端天氣，導致21名選手喪命，事件震驚全國。45歲的馬拉松愛好者劉喜兵當日亦有參加這場賽事，事後被送往景泰縣人民醫院接受治療，他今日（24日）受訪時坦言至今仍心有餘悸，「以後不敢隨便冒險了」。官媒新華社亦發文針對這場「奪命跑」提出4點質疑，表示這些疑問仍有待答。

劉喜兵來自甘肅平涼，連續多年參加各地的馬拉松賽事；去年他曾參加黃河石林的山地越野賽，尚算熟悉賽道，沒想到今年竟遇到突發天氣。他憶述當時的場景，坦言至今仍心有餘悸：「裹在身上的保溫毯，被一陣大風一下子吹走了，帽子也不見了，突然間腦子一片空白，就摔倒了。幸好有兩個隊友，把我拉到一邊，抱團取暖，才等到救援。沒有他們，我也就沒了，以後不敢隨便冒險了。」

甘肅省第二人民醫院事後派人對傷者進行心理輔導。平安甘肅心理危機干預與研究中心工作人員蔣霞表示，遇到這類事件，病人可能會在一周以內出現急性創傷後應急障礙，「他們目睹前後左右隊員無一生還，心理創傷是非常大的，在跟他們說話的過程當中，可以感受到他們心理內疚、焦慮、煩躁、恐懼等複雜情緒。」

此次大規模死亡事件引發官方關注，官媒新華社今發文引述兩名生還者的經歷，並提出4項待解質疑。報道指，其中一名選手李鵬程（化名）當日突然遭遇狂風伴隨雨點，後來因太冷而決定退賽，並與另一名身穿白衣的男跑友互抱取暖，惟半途仍暈厥過去，醒來後已躺在病床上，打開手機才知道有好幾名跑友再也沒能回來。另一名選手李健（化名）則因天氣反常選擇下山，其間處於半迷糊狀態的他一度摔在地上撞破頭部，所幸最終遇到救援隊。

文章質疑這次越野賽為何成為「奪命跑」，強調仍有四大疑問待解：一是天氣預報為何未能有效發揮預警作用？報道引述甘肅一名戶外俱樂部負責人宋明指，極端天氣預測是大型體育賽事應對突發狀況的前提之一，這次事件最大的失誤是運營方沒有對氣象部門提供的預警做出正確預判。

二是賽道保障是否完備？補給站設置是否合理？北京體育大學體育休閒與旅遊學院戶外運動教研室主任布和認為，對於沒有帶相關裝備的參賽者來說，遭遇極端天氣就會措手不及，而按照預定計劃，參賽者晚上才到達賽道補給站，最險要的地方又沒有其他補給站，是不合理的。

三是舉辦方叫停比賽是否及時？中國應急管理學會體育賽事活動與安全工作委員會副主任委員兼秘書長李聖鑫說，這次馬拉松越野賽更具有極限運動的特點，因此應該有暫停或中止比賽的預案。四是有無應急救援預案？救援能力夠不夠？李聖鑫說，極限運動項目的賽事安全管理與應急救援必須引起高度重視，有關部門必須加強對救援預案的賽前審查。

報道指，搜救雖已宣佈結束，但此事件無疑難以畫上句號。就目前公佈的訊息來看，公眾仍有一些疑問待解。

中新網／新華社

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