疫情未見好轉之際，台灣供電亦繼續緊張。台灣電力公司（台電）估計，今起至28日連續五日，當地都要亮起代表「電力吃緊」的黃燈。

近日高溫炎熱，民眾又因疫情紛紛在家上班上課，帶動用電量大幅攀升。台電的重要發電機組，亦正逢一年一度的定期維修，加上乾旱缺水，水力發電受限，供電捉襟見肘。台電表示，未來數日預測用電量，都會高達3,750萬瓩，台電解釋，一般而言，每周一的用電負載會較低，周三（26日）與周四（27日）最高，但近期則出乎意料之外，幾乎天天都高。

入夜缺太陽能恐分區限電

目前台灣仍有四部大型發電機組正定期維修，其中容量50萬瓩的協和四號燃油機組預計6月17日完成維修；44.5萬瓩的興達二號燃氣機組、55萬瓩的大林六號燃氣機及72.5萬瓩的大潭六號燃氣機組，將於6月28日至7月19日陸續恢復運作。

台灣經濟部長王美花早前表示，一旦入夜缺乏太陽能，分區限電危機較高。因此台電目前已請求民營電廠增加發電，並於用電大戶協商在下午4時後減少用電。近期熱浪侵襲，亦加重供電壓力。昨當地氣象局在43個監測站錄得36℃以上高溫，包括七處出現38℃以上高溫。最高溫為南投的39.6℃。苗栗以南九個縣市昨晨起發佈高溫資訊，中午再擴大至台北、新北等16縣市。

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