中共中央宣傳部、國家文物局等9個部門近日印發《關於推進博物館改革發展的指導意見》（以下簡稱《意見》），提出推進博物館改革發展的總體目標，強調中國特色博物館制度到2035年會更加成熟定型，博物館社會功能更加完善，基本建成世界博物館強國，為全球博物館發展貢獻中國的智慧和方案。

《意見》又指出，要整合不同層級博物館發展，實施中國特色世界一流博物館創建計劃，重點培育10至15間代表中國特色的世界一流博物館，並拓展藏品入藏渠道，健全考古出土文物和執法部門罰款與沒收文物移交工作機制，推動優化國有公益性收藏單位進口藏品免稅政策，鼓勵公眾向博物館無償捐贈藏品。

中石化前總經理被查

中紀委網站消息，中國石油化工集團公司原黨組成員、副總經理張海潮涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國資委紀檢監察組紀律審查。張海潮是浙江寧波人，2014年7月開始出任中石化副總經理、黨組成員，並已於2017年5月退休。

立陶宛退出17+1遭中國譴責

立陶宛宣佈退出中國倡議的「17+1」合作機制，並呼籲歐盟相關國家跟隨，官媒《環球時報》於周一（24日）批評該國近期曾多次干涉中國內政，炒作涉疆、涉台等反華議題，並引述中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建指，立陶宛的舉動雖然開了個「壞頭」，但「17+1」不會因為某些國家的退出就無法運作，揚言會讓立陶宛感到後悔。崔洪建又分析稱，立陶宛此舉背後來自美國的推動，亦與近期中歐關係緊張有關。

雲南保山兩任市委書記治污不力被問責

中央紀委國家監委早前表示，因昆明滇池國家旅遊度假區銘真高爾夫球場整改不力，雲南問責昆明滇池國家旅遊度假區黨工委書記武斌等23名領導幹部，不少幹部被追責時已調離原崗位；另外因雲南省保山市東河污染問題，4個責任單位、7名省管幹部、12名處級幹部和2名科級幹部被問責，其中保山現任市委書記和時任市委書記均被問責，引發關注。

內媒報道指，雖然領導幹部的任職有年限，但生態環境損害責任會被終身追究，強調不僅在生態環保領域，領導幹部在原先工作崗位失職失責性質惡劣、後果嚴重的，其問題不會因調離、提拔、退休、離職而「既往不咎」。

綜合報道

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