兩岸疫情最新數字：大陸周日（23日）新增18宗確診個案，均為境外輸入病例，分別為上海、廣東及四川各3宗，陝西2宗，天津、內蒙古、黑龍江、江蘇、福建、湖南及甘肅各1宗，另外新增1宗疑似個案。大陸累計確診病例90,991宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診4,917宗，死亡個案29宗。

廣東省新增的3宗境外輸入確診病例中，全部在廣州被發現，患者分別來自法國、喀麥隆及印度尼西亞。另外，全省亦新增3宗本土無症狀感染者，1宗來自廣州，2宗來自深圳，並新增10宗境外輸入無症狀感染者，全部在廣州被發現，3宗來自印度尼西亞，3宗來自柬埔寨，其餘4宗分別來自法國、阿曼、阿聯酋和沙地阿拉伯。

中國疾控中心主任高福周日（23日）接受央視訪問，被問到中國為何仍出現局地聚集性疫情，他指中國防疫就像打地鼠遊戲，「中國打地鼠打了一年，一冒頭『噗』，在全球大流行沒得到很好控制的情況下，中國出現這種情況並不奇怪。」

國家衞健委網頁／新浪新聞／央視

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