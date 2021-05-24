台灣疫情持續嚴峻，全台防疫進入三級警戒，導致大量弱勢民眾頓失經濟來源。在台灣首創食物銀行的台北市忠勤里長方荷生，早前以他所成立的第二間食物銀行「社團法人台北市臻佶祥社會服務協會」之名，在Facebook上發出募集令，打算為弱勢民眾準備1,000份食物包，未料竟得到熱烈支持，至今已收集逾4,000份食物包。方荷生說，預料1,000份食物包於今日（24日）可分配到各地的食物銀行，再轉送到弱勢民眾手中。

方荷生早前在FB上發出募集令，表示希望為弱勢民眾準備1,000份食物包，每份1,500元新台幣（下同，約415港元），包括泡麵、八寶粥、鰻魚罐頭、水、梳打餅等10種食品，預料可支撐7至10天。他說，募集令發出後得到熱烈支持，短短4日就募得逾500萬元（約138萬港元），至今已收集逾4,000份食物包，預料1,000份食物包今可分配到各地的食物銀行，再轉送到弱勢民眾手中，其餘3,000多份則將送至其他縣市如台中、台南、高雄、花蓮的食物銀行。

台灣總統蔡英文今則在FB發文，感謝民眾「宅在家」守護台灣，並提醒上班族注意防疫5件事，包括分流上下班，降低群聚感染風險；使用記名卡搭乘大眾運輸；駕車上班2人以上記得戴口罩；室內辦公若無法維持社交距離，要戴上口罩；下班後不要應酬，早點回家。

另外，金門昨日宣佈今起搭機前往金門的人士，須提供3天內的檢驗陰性報告，卻被指揮官陳時中以「溝通未果」為由撤銷，引發爭議。台「全國防疫會議」今日開會，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，為了防範各地出現不同防疫措施，因此根據《傳染病防治法》規定地方政府要依照指揮官的指示處理。

陳宗彥又說，去年疫情嚴峻時，離島三線就曾表示希望縣民從外國回台後，由指揮中心協助，先留在本島，當時指揮中心亦提供協助，桃園市府還提供防疫旅館。他強調，防疫的工作就是各縣市一致配合，強調指揮中心會評估三個縣的醫療量能，協助其做出一致性的防疫標準。

而針對陳時中上周六（22日）提出「校正回歸」，令上周本地確診總數再多400宗，引發外界質疑當局有意隱瞞疫情一事，陳宗彥昨指當局已完成提升疫調系統規劃，讓民眾更放心。有知情官員今透露，行政院與衞福部近日緊急針對檢驗資料的系統問題進行改善，其中由行政院負責協助資訊安全部份，而衞福部則確認系統的運作，並強調指揮中心提出「校正回歸」的目的是反映真實數字，相信經過解釋後，大部份民眾都能理解。

台灣疫情近日持續爆發，中央流行疫情指揮中心昨日宣佈新增6人死亡，為5男1女，年齡介乎50歲至80多歲，其中4人有高血壓病史，1人有高血壓、糖尿病及心臟病。振興醫院感染科主任李明政向台灣《蘋果新聞網》表示，台灣現時流行的英國變種病毒株，重症率約20%，比去年流行的病毒株高出許多，而老年人抵抗力較差，又經常有慢性疾病，被感染後較容易引起嚴重肺炎需要插管，強調這都是增加致死率的原因。

台灣《蘋果新聞網》／Facebook

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