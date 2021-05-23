遼寧省大連市前日發生一宗「寶馬男」高速撞飛途人的恐怖事故，死傷人數截至昨日上升到五死五傷。當地警方通報，肇事劉姓司機並非涉毒駕、醉駕，而是因投資失敗無法接受，失去生活信心，遂報復社會。

途人被撞至凌空打轉

大連市公安局副局長曲波昨日在新聞發佈會通報案件，稱截至目前已造成五人死亡，五人受傷；其中四人當場死亡，三人被送醫搶救，一人搶救無效死亡，另有三人自行到醫院治療，現傷者情況穩定，正進一步治療。通報稱，劉姓男子因投資失敗無法接受，失去生活信心，遂產生報復社會心理。

事發於前日（22日）11時40分許，劉男駕駛一輛黑色寶馬車沿唐山街行駛至五惠路路口時，在等候綠燈指示後，突然在七秒鐘內將車速從零加速至108公里/小時（該路段限速60公里/小時），並闖紅燈以駕車衝撞路人的極端方式實施犯罪，事後更棄車逃逸。警方在當日中午1時許將其拘捕。由於劉男高速撞向正過馬路的途人，多人走避不及被撞上高空，部份人更被撞至凌空打轉，跌落十多米外路面；多名傷者被撞到昏迷，疑似一段殘肢掉落在地面，現場畫面非常慘烈。

當局經檢驗鑑定，排除了31歲、任職髮型師的劉男酒駕、毒駕、服用精神類藥物和精神病史嫌疑，稱其作案時頭腦清楚、思路清晰，選擇作案地點目標明確。目前，寶馬男因涉嫌以危險方法危害公共安全罪遭當局依法刑拘。

「難道投資虛擬貨幣，然後爆倉了？可能還加了槓桿？」由於當局沒有披露其投資失敗原因，引起網民熱議。有網民慨嘆：「你報復社會怎麼找最可憐的底層老百姓啊，真是無恥之徒！」

新華社