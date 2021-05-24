台灣旱情終見曙光。台灣中央氣象局今（24）日指出，新北市、台北市有機會出現局部大雨或豪雨，基隆、宜蘭地區及高雄以北山區、花蓮山區有機會出現局部大雨，提醒民眾請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。水利署發布淹水警戒：新北汐止區、烏來區淹水一級警戒。隨後有民眾表示所在區域已開始下雨，並出現水浸的情況，有人直言希望可以下雨久一點，紓解旱情。至下午3時13分，國家級警報大作，「大雷雨即時訊息」，預計持續至下午4時15分。

有民眾在「汐止集團」facebook貼出現場情況，可見大雨滂沱，淹滿路面，整條馬路上都是水，他提醒大家「汐止青山國中小這邊淹水了，請各位注意安全！」影片中有人驚呼「我摩托車（電單車）淹半個輪胎耶！」

新北市今天因為午後對流旺盛，部分地區下起大雨，其中又以新店區、烏來區雨勢最明顯，還伴隨陣陣雷聲。新北市雖尚未限水，但民眾仍盼老天降甘霖，今天下午1時許終於降雨，其中新店區、烏來區等雨勢明顯，可惜降雨時間不長。

網民看過後也高喊「聽說我家樓下也淹了」、「雨是不是下錯地方了」，還有人說「中南部大缺水，我們在淹水。」另有民眾開心說，「太棒了，希望可以下久一點，緩解天氣酷熱和嚴峻水情」。

外界期望大雨會落在集水區，紓解台灣旱情。而根據翡翠水庫管理局資料，今中午起，翡翠水庫均有降雨。6個測站中，翡翠、十三股下午2時雨量甚至分別達到96.5、94毫米；而6個測站集水區加權平均今天累積到下午3時已有69.6毫米。保守估計，翡翠約有400萬噸以上入流進賬，具體仍要待水利署預估；翡翠儲水量今早曾跌至59%，目前又回升到60.2%。水利署副署長王藝峰表示，石碇有下到超過100毫米，目前部份地區甚至還在降雨，將會陸續流入水庫。王藝峰表示，新竹尖石、桃園復興也都下了近100、60毫米，雖未在寶山水庫集水區，但對石門會有幫助。

台灣氣象局預報員張承傳指出，今天鋒面接近，水氣增多，天氣較為不穩定，北部及東半部轉為局部短暫陣雨或雷雨，中南部為多雲，清晨有零星短暫陣雨，各地午後都有降雨機率，其中山區留意較大雨勢。

明後天受鋒面影響，北部及東北部有短暫陣雨或雷雨，花東也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象達人彭啟明在Facebook發文指出，這周天氣開始有點變化，主要是有兩波鋒面接近，第一波今晚逐漸接近，但結構較差，預期午後雨水會增多，周三四會有個空檔，周五下半天另外一波移入，「這波結構略好，周末全台有機會都有些雨勢，這是比較像梅雨鋒面接近台灣的一波，希望未來的變動度不要太高。」

彭啟明表示，太平洋高壓略東退，西南季風正在南亞醞釀發展，這周很關鍵。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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