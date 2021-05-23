台灣疫情依然嚴峻，昨日又新增287宗本地確診個案，另有三宗境外輸入個案和170宗校正回歸個案。目前台灣本島各縣市，僅台東尚未有確診報告。因應疫情未有緩和，台北市長柯文哲宣佈全市食肆一律禁止堂食。鄰近的另一重災區新北市其後亦跟隨，所有餐廳只能外賣。

除台北及新北全面禁堂食，昨新增六宗確診及一宗校正回歸個案的宜蘭縣，亦宣佈即日起包括餐廳、夜市、便利商店等餐飲業場所不准堂食。當地新增確診者中有四人在餐廳飲宴時染疫。台灣昨日確診個案和校正回歸達460宗，較前日合共721宗為少。由於嘉義縣、市各錄得一宗確診，目前除澎湖、金門等離島，全台僅台東未淪陷。

柯文哲：月底難解除警戒

其中一個重災區台北的檢測陽性率居高不下，當地四個快速篩查站陽性率為8.5%。由於疫症潛伏期達兩周，該數據反映的病毒傳染情況滯後，但柯文哲指，陽性率從前幾天4.6%、5%到今天8.5%，顯示有一定社區感染，疫情未如期望中趨緩，因此推出更嚴格措施，禁止堂食。他又宣佈，市內20間有急救責任的醫院，要加入協助快速篩查，以增加檢測規模。快速篩查從每日上午8時至夜晚8時。他坦言，對目前生效的疫情三級警戒，能在本月28日屆滿前解除「不太樂觀」。

繼有軍人確診後，台媒昨亦報道，有衞生福利部的食品藥物管理署員工確診，該署證實消息，指確診者未到過疫情爆發的萬華區，但其姐姐男友的父親上周確診。該確診員工同辦公室約有20多人，當局已針對辦公大樓消毒，相關人員正居家等待篩檢結果。此外，新北市昨有一名玉山銀行內勤員工確診，金融業已累計有17人確診，涉及12間銀行。

新一輪疫情爆發後，引起坊間恐慌，有軍人中招後，網上流傳軍方每日早上仍維持千人集合唱國歌及操練。台軍將領昨澄清，相關消息不實，各單位僅每日以小單位例行操練，維持戰力。該將領質疑，謠言或是對岸的「認知作戰」，用以動搖台軍團結。同時，疫情吃緊之際，解放軍昨晨派出兩架軍機入侵台灣防空識別區。

《時代》：防疫有成致鬆懈

台灣疫情惡化，美媒《時代》雜誌近日報道形容，台灣過去防疫成效出眾令民眾沉溺於虛假安全感中，加上萬華茶室爆疫，終破壞了台灣引以自豪的疫情防線。報道又指出，台灣迅速實施領先全球的防疫措施後，去年夏天開始逐步解除防線，成千上萬群眾參加演唱會、棒球比賽及宗教活動。加上多個月來都沒出現本土個案，大型聚餐及家庭聚會變得日益普遍，配戴口罩的民眾也越來越少。

校正回歸後，台灣今輪由5月15日爆發的本土疫情，9日以來已累增3,096宗確診。自2019年出現疫情後，台灣累計確診個案達4,322宗。

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