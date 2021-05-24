台灣疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今日公佈新增334宗本土個案，256宗校正回歸，總計595宗新確診。今早，台北防疫酒店發生2宗死亡個案，當中包括深受港人歡迎的台北凱撒大飯店。

台北市啟動社區篩檢站後，快篩陽性和確診病例亦急速爆增。台北市長柯文哲21日宣佈增設「加強版防疫專責旅館」，台北凱撒大飯店接受徵召，獲得數萬網民按讚，但今天（24日）中午卻傳出一名女子在該酒店死亡，衞生單位已介入調查釐清死因。

台北市消防局今午約12時許接獲酒店人員報案，指房內一名68歲廖姓女子沒有呼吸心跳，經救護人員趕赴現場確認後，發現躺在床上的廖女，肢體已經僵硬、明顯身亡，據了解，廖女是日前在仁愛醫院快篩陽性，22日入住該酒店，不料今午卻傳出死訊。

由於該酒店目前已無一般員工，由醫護人員進駐，經警消通報後，已回報中央流行疫情指揮中心等相關單位調查，後續將由檢警協助釐清死亡原因。

台北市大安區一間防疫酒店，今日亦傳出一名67歲男子在酒店內死亡。據了解，該男子曾在萬華區剝皮寮篩檢站進行篩檢，快篩後驗出陽性反應，上周五（21日）被送往大安區防疫旅館，今天上午被發現死在房內，警方與衞生單位相關人員已到場按規定處置。

台灣《蘋果新聞網》

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