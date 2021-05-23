第74屆世界衞生大會（WHA）今日舉行，台灣連續第五年未受邀，但13友邦籲邀請台出席的提案將成大會焦點，預料友邦將與中國進行「二對二辯論」，強調台納入世衞組織（WHO）的必要性。昨日，海外多地有有華人發起汽車及海上巡遊等活動，支持台參與WHA。

WHA於今日至6月1日以視訊方式舉行，根據暫定議程，首日除特邀嘉賓及WHO秘書長譚德塞演講外，將選舉大會主席、副主席及通過正式議程等。討論議程項目時，台議題攻防預計將成大會焦點，由於先前13友邦已向WHO秘書處完成提案，籲邀請台以觀察員身份出席WHA，今日大會將處理這項提案，預料本屆仍將上演「二對二辯論」，在不公開的總務委員會及隨後的大會上挺台友邦將堅定支持台灣，強調台納入WHO的必要性，舌戰中方。之後，大會主席會裁示是否將台參與提案納入正式議程。

歐美加僑胞聲援

台外交部昨表示，今年國際支持台灣參與WHA的聲量創新高，相信會議期間，友邦及理念相近等友台國家，會以執言、發表聲明或在社群媒體發聲等具體行動，持續聲援台灣。昨日，美國、加拿大和西班牙等地有華人響應號召，參與汽車及海上巡遊聲援台灣。在西班牙，當地僑務委員李志俊表示，健康為基本人權，台灣同胞的健康權益不應被世衞忽視，WHA更不應將台灣拒於大門之外。資料顯示，2009年至2016年，台連續八年受邀以觀察員身份參與WHA；但因北京打壓，台自2017年連續五年未能獲邀參與。

台灣蘋果新聞網/中央社