沒好好看顧孩子而發生意外，「老是常出現」，廣東惠州市中交香頌花園近日發生一宗事故，一名2歲男童從6樓墮樓身亡，起因是孩子母親「走得太前」，把孩子遺留在後。

內媒報道，本月16日早上９時多，2歲男童阿水（化名）與媽媽和大姨，從位於9樓的大姨家坐電梯落樓，至1樓後，男童母親和大姨走在前面，男童卻沒跟上，看着她倆走遠後，回望一下電梯，見門還開着就走了進去。

從閉路電視片段可見，男童在電梯內按了樓層鍵，待門開啟又關上後，他在電梯內打轉，再按下樓層鍵後，在電梯內轉圈並摔了一跤，爬起來後又跑到門前等待電梯再開門。

電梯停在6樓並打開門後，男童走了出來，門外有一個約一米高的欄杆，據指男童有抬腳的動作，親屬推測他踩在欄杆底座借力，翻過欄杆，然後墮樓身亡。

男童母親事後表示，她和姐姐發現孩子不見後，馬上上樓尋找，但電梯顯示故障，當她們想從消防通道上樓時，又發現通道上鎖，需要刷卡才能進入。她們其後發現孩子已經墮樓，送院後搶救無效死亡。

事後，男童親屬對孩子墮樓意外提出三項質疑，第一，電梯為何會突然故障，第二，消防通道為何會上鎖，最後，質疑欄杆設計有缺陷，2歲男童竟可輕易翻過。

但開發商表示，孩童墮樓是因為家長沒有好好看顧，相關欄杆的設計是符合標準，並稱屋苑社區已交予物業公司管理2年多，他們得悉發生意外後，已立即啟動應變機制，慰問死者家屬，警方亦已排除他殺。

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