「這個風有些大，第二次在比賽中遇見沙塵暴，第一次是在戈壁大帳篷裏，一些小石頭都飛起來了，沙子都吹進來了，然後半夜狂風大作工人加固根基。」內地超馬一哥梁晶賽前約半小時，在微信朋友圈形容當日天氣，詎料這成為絕命信。消息指，梁晶在民居被發現，當時已器官衰竭，無生命迹象。梁的家人和教練昨已趕赴當地處理後事，泣不成聲。

今年31歲的梁晶是內地超馬圈領軍人物，在長距離比賽所向披靡，綽號梁神、梁大將軍。2014年10月，梁在濟南12小時超馬比賽中跑出驚人的149.5公里，打破內地紀錄，獲得人生第一個超馬冠軍。他2015年翌年辭去工作，成為職業跑手，同時當年1月在香港首屆12小時超馬比賽奪冠，其後成為頒獎台的常客，屢創紀錄。

曾在港搶水被DQ

2018年1月，梁晶到香港，參加「Vibram@香港100」野外長跑賽事，限時30小時內完成100公里，梁晶是首名衝線的選手，但其後他被發現在途中強搶他人樽裝水，被大會裁定非法補給取消資格。梁於去年11月接受《山東商報》訪問時曾說過：「人生就是不斷堅持，相比馬拉松，超級馬拉松對耐力的考驗更大，我做了10年規劃，力爭跑到40歲。」

梁晶遇難的消息傳出後，跑友圈一片痛哭，有人黯然指出今次凍死的都是高手。梁父、梁妻及梁晶的教練得知惡耗後，已趕赴甘肅處理後事。梁父表示：「腦子到現在還是嗡嗡的，怎麼會出這樣的事情，沒法相信。」教練也十分難過，語帶哽咽地說道：「我一夜沒睡，一直在關注那邊的消息……我一直帶着他，是我的徒弟，也是我的義子，我真的很難過。」

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