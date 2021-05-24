台灣疫情大爆發，全台三級防疫再升級，為了阻斷疫情的傳播鏈，台北市與新北市周日（23日）宣佈，所有餐廳周一（24日）起至周五（28日）禁止堂食，一律改為外賣。原本已遭疫情重創的夜市，如今雪上加霜，周日晚餐時段只見零星客人和少數店舖營業。

由於民眾減少出門，不少夜市如台北南機場夜市、華西街夜市、艋舺夜市等早在幾天前都已停業。位在疫情重災區的中永和樂華夜市於上周一（17日）已全面休市，樂華夜市副總幹事林順正表示，從5月初公佈諾富特確診足迹到過當地後，人潮明顯減少約六成，幾乎重創所有店舖，整個5月業績「食蛋」。

位在新北汐止的公有觀光夜市因確診個案較少，目前仍有營業。不過台灣《蘋果新聞網》直擊該夜市，發現周日晚上相當冷清，有部分食店暫停營業。汐止觀光夜市自治會副會長邱珉受訪表示，夜市全面配合政府防疫，上周三（19日）已經全面暫停堂食，但因為有店主還需要維生，所以未有強制規定商家要停業；夜市裏原本共有83間店舖，目前有大約一半休市。

禁止堂食對高檔餐廳的影響巨大，不少餐廳為降低損失，紛紛轉攻外賣市場。有火鍋界LV之稱的「橘色涮涮鍋」就決定提供鍋物外賣服務，橘色餐飲集團行政總裁袁保華說，外賣與上周相比數量有明顯增加，其中以「美國頂級小牛排」、「御海海鮮套餐」最受歡迎，顧客群主要以3至4人家庭居多，強調將減少各餐館的人力配置，用最少的員工維持運作。

四大便利店（7-11、全家、萊爾富及OK）上周四（20日）起已全面禁止堂食，熟食區亦暫停販售，但有民眾仍發現部份顧客無視防疫措施，在便利店內邊站邊食。網上片段拍到，台北市通化街附近一間便利店將堂食座位悉數收起，然而一名老翁仍站在桌子前，拉下口罩食雪糕。另外一間電單車舖的多名員工則被拍到聚集在店門口聊天，其間僅有1人戴上口罩。

另外，新北市長侯友宜周一（24日）成立三重及新莊兩處熱區防疫中心，並規劃上午前往視察，而國軍三軍總醫院亦加入機動篩檢站行列，讓社區篩檢量能可望單日突破5,000人大關。

台灣《蘋果新聞網》／三立新聞網

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