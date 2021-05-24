台灣當局不斷升級防疫措施，封鎖疫情傳播，另一方面，亦在努力阻截與疫情有關的假消息，但網上仍然謠傳不斷，一時指有2萬台灣人失蹤、未斷氣病患被活活燒死，一時又傳「死者遺體被棄在河裏」，官方將矛頭指向大陸，又多次強調民眾在轉發訊息時要核實，惟仍有人不斷轉載假消息，民進黨立委鄭運鵬今日（24日）在Facebook批評，台灣境內有人甘願免費為中共作傳播，拿人命搞統戰分化。

近日網路流傳台灣疫情已失控，「肺炎感染者可能有2至3萬人」，是由於醫院太平間爆滿，聲稱只能把患者遺體棄在淡水河裏。但該消息未提出是哪一間醫院，而「肺炎感染者」亦非台灣常用的語言。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥則發現，多則假消息是由疑似境外人士惡意張貼和散佈，企圖干擾台灣防疫工作，指揮中心提醒民眾，這些不實訊息有「中國用語」、「簡體字」、「誇張嚴重的疫情狀況」等特性，民眾應多加注意。

時代力量立委王婉諭亦在FB表示，她的粉絲專頁每天有大量現役士兵及其家屬留言，指軍營出現「每天早上，仍維持超過千人以上在外集合唱國歌、基本操練、跳軍操，唱國歌還要大聲唱」的情況。但台灣軍方否認指控，又質疑這種「超過千人集合唱國歌」的網絡謠言，很可能是中共使用「認知作戰」，影響台灣軍隊團結，希望立委及民眾不要被中共所欺騙。

台灣國安部門早前指，中共近期向台灣發動「認知作戰」，下達5大目標，包括：深化內部矛盾、遲滯疫情緩和速度、降低整體生產動能、瓦解經濟與股市與挫折台灣人的支持自信，利用台灣人常用的通訊軟件LINE、FB群組，並策動可協力的政治人物、媒體等去傳播假消息。

鄭運鵬今日在FB指出，台灣總是不缺謠言，而對台灣持續滲透破壞的 （敵人）永遠只有內地，類似這種台灣到處病死人的謠言去年就有，還假裝是《自由時報》的新聞。鄭運鵬直言，台灣境內有人不用收五毛，就很甘願幫他們傳播假消息，是拿人命搞統戰分化。

鄭運鵬又指，有人總是把自己境內發生的悲劇，硬套在台灣身上，是「沒甚麼想像力，也很悲哀」。

台灣醫生林靜儀也在FB貼出指揮中心駁斥「網傳醫院把患者遺體丟棄在河中」、「網傳疑似大量萬華肺炎遺體集中焚燒指揮中心」、「網傳醫生訊息外流，數據準備做假」等假消息，認為「哪個國家總是巴不得台灣混亂，故意造成人心恐慌和對於防疫訊息的不信任，我相信多數台灣人都清楚」。

三立新聞／《台灣》蘋果新聞網

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