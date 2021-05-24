世界衞生大會（WHA）今日開幕，疫情獨立調查小組報告稱台灣為「中國台灣」，引發台方不滿。台灣外交部今天對此表達遺憾與不滿，駐日內瓦辦事處已於第一時間透過渠道表達台灣的嚴正抗議，並要求更正對台灣國名的不當稱謂。

中央社報道指，世衞大會開幕，由世衞成立的疫情應對獨立小組調查報告受關注，內容證實台灣早期注意到疫情並聯繫世衞，但此獨立小組卻以「中國台灣」不當稱呼台灣。

台外交部今天表示，去年5月WHA決議成立「疫情準備及因應獨立調查小組」（IPPR），對疫情進行公正、獨立的評估及檢討，希望避免全球大型流行病再次發生，台灣一向秉持專業並持續對國際社會作出具體貢獻，也主動向IPPR提交關鍵疫情資訊。

而這次IPPR所發表的主要報告，內容有兩處提到台灣於2019年12月31日率先循《國際衞生條例》（IHR）管道向世衞（WHO）通報疫情，正面肯定台灣共同參與IPPR全球疫情檢討進程的努力，但很遺憾在IPPR報告提到台灣疾管署時，使用聯合國體系的不當用詞。

外交部表示，對於IPPR在最終報告中將台灣不當列為「中國台灣」（Taiwan, China），外交部表達遺憾與不滿。台灣駐日內瓦辦事處已第一時間透過渠道向IPPR表達台灣的嚴正抗議，要求更正對台灣國名的不當稱謂。外交部強調，台灣是主權獨立的自由民主國家，有民選的政府在國際間代表台灣國民，台灣人民享有自由、民主與人權，不是中華人民共和國的一部份，也從不受中國政府統治，這是一個不容否認的事實，更是海峽兩岸長年的現狀。

外交部也促請IPPR堅守公正、獨立的初衷，摒棄不當政治干擾，正視台灣專業貢獻的意願及實力，才能有助全球改善疫情應處的共同目標；台灣也再次嚴正呼籲WHO，盡快納入台灣參與WHO相關機制、會議與活動，讓台灣與國際共同合作對抗疫情的蔓延，並做出更多貢獻。

中央社

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