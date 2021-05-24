台灣疫情持續升溫，日前有傳台北市仍有過千名確診者在家等待送往隔離，台北市副市長黃珊珊今（24日）在記者會上駁斥，沒千多人這麼多，目前大概只有一百多位左右，而且台北市會加開防疫旅館，並指不會讓出現重症的民眾一個人在家面對，會馬上安排救護車送院處理。

對於近日有傳千多名確診者還在家中等候安排，黃珊珊表示目前每天有百多二百人被通知確診，以今天為例，由於中央集中檢疫所已沒有位置，因此防疫旅館就增設70多張床，其他狀況還好的就先返家休息。她指，這些人會由健康社區服務中心跟進，如情況轉差會立刻安排救護車處理。

但台北市議員陳怡君表示，有市民反映，一名老翁23日確診感染，但醫院指病床不夠，請老翁回家等待，結果在家期間出現呼吸急促、咳嗽、喘等症狀，家屬立刻通知醫院「家人快不行了」，才獲安排救護車，結果不到兩小時，老翁就不幸離世。

陳怡君說，疫情近日升溫，她接獲相當多確診病人因沒病床，只能在家苦等。「台北市染疫沒病床，好崩潰，覺得難過。沒想到這種事情在自己手上發生。」陳表示，這位老翁的太太亦已確診，目前已送到集中檢疫所隔離。

此外，台北市昨天（23日）傳出有39名確診者失去聯絡，黃珊珊表示，因為他們在醫院做完檢測後，未有完整填妥相關資料，未來會要求現場確認電話才放行。

台灣《蘋果新聞網》／聯合新聞網

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