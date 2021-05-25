美國國務院日前公佈最新對台交往準則，明訂台美官員能前往對方官署拜訪洽公，台駐日代表謝長廷今（25日）在Facebook發文表示，他昨晚邀請美國駐日本代理大使楊舟（Joseph Young）及日方政要友人，在官邸餐敍，就區域和平繁榮等問題交換意見，「這是第一次，也是一個新的開始，對三方加強聯繫合作，有重要意義」。

台外交部指，謝長廷昨晚6時在官邸宴請楊舟，包括日本國會最大跨黨派台團體「日華議員懇談會」會長、衆議院議員古屋圭司等友好政要，應邀出席，雙方就區域和平、經濟繁榮等共同關切議題深入交換意見。台灣與美國向來是關係緊密的重要夥伴，外交部樂見美駐日大使館與台灣駐日本代表處密切交流互動，並期盼與理念相近國家持續深化互惠合作關係。

其實在今年3月，楊舟曾在Twitter發文指邀請了謝長廷到美國大使館交流，並公開兩人合照。這是自1979年美台斷交後，美方首次邀請台灣駐日代表到官邸交流。

不僅如此，美國駐法代理大使阿傑勒4月30日也邀台灣駐法代表吳志中赴官邸交流，同樣是創下1978年台美斷交後首例，會後並在Twitter貼出與吳志中在官邸的合影。美國駐法大使館當時在發Tweet強調，阿傑勒會見吳志中，回顧台美人民長期友誼，強調台美共同民主價值觀，以及台灣對印太地區安全與繁榮的重要性。

台美關係持續升溫，美國務院透過各層級外交人員與台灣外交人員的互動機會，不斷釋出挺台訊息。美國務院日前公佈最新對台交往準則，強調是基於《台灣保證法》規定進行審查，目的在鼓勵美國與台灣接觸，以反映雙邊深化的非官方關係。

從今年1月9日特朗普政府時期，時任美國國務卿蓬佩奧宣佈取消台美交流限制，國務院隨即公佈美國政軍局助理國務卿古柏（Clarke Cooper）11日與台駐美代表蕭美琴會面。美國駐荷蘭大使胡克斯特拉也率先邀請台駐荷蘭代表陳欣新，前往大使館會面。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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