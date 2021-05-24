「雜交水稻之父」、中國工程院院士袁隆平上周六（22日）逝世，終年90歲，追悼會昨日在湖南長沙舉行，氣氛莊嚴肅穆，哀樂低迴，遺體蓋上五星旗，安卧在鮮花翠柏叢中。湖南省委書記、省長到場送別，中共高層亦發出唁電或送上花圈。追悼會不對外開放，上萬民眾在場外獻花，有人提及袁的貢獻時淚如雨下。至昨日，至少七名網民因發表針對袁隆平的「侮辱性言論」被拘捕。

袁隆平遺孀鄧則一襲黑衣，坐着輪椅參與追悼儀式。追悼會不對公眾開放，仍有上萬民眾到場外獻花悼念。「我6點起來就等花店開門，但菊花都賣完了，只能買別的花。」湖南湘潭某大學生早上乘坐高鐵前往長沙，希望能送袁隆平最後一程，獻花現場眾人不時齊喊「袁爺爺走好」。

習派人慰問家屬

「不知道說甚麼，只是很難過。今天能夠吃得那麼好，想起我們那時候吃不飽，心裏就很難過。」一名市民訴說傷感。在湖南雜交水稻研究中心的悼念廳，兩面牆上貼滿各地向袁隆平家屬發來的唁電，研究中心主任齊紹武說：「袁老沒有留下任何遺言……袁老一直相信，我們會把雜交水稻事業好好幹下去。我想，他是放心的。」

部份未能前往現場的民眾在網上購買鮮花，請外賣員代祭。「一日三餐，米香瀰漫，飽食者當常憶袁公。」有人在鮮花上留言表達敬意。在線悼念網頁收到超過1,000萬次網上緬懷。新華社此前更罕見提議為袁隆平逝世降半旗誌哀，儘管官方目前還沒明確接受提議，但國家主席習近平前日已委託湖南省委書記許達哲慰問袁隆平家屬。

袁隆平為中國研究與發展雜交水稻的開創者，也是世界上首個成功利用水稻雜種優勢的科學家，曾獲聯合國教科文組織科學獎等多個海內外大獎。袁與其團隊本月中旬在海南三亞進行的「超優千號」雜交水稻完成測試，平均畝產926.5公斤。

此外，袁逝世後，中國加強言論監管。截至昨日，至少七名網民因發表針對袁隆平的「侮辱性言論」遭拘捕。微博宣佈，共有64個賬號因涉及侮辱袁隆平被永久封號。重慶市警方昨表示，一名38歲男子因在微信朋友圈發表侮辱言論，「造成惡劣社會影響，已被依法刑事拘留」。

英國廣播公司/新華社