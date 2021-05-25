由雲狄素（Vin Diesel）擔正、加入John Cena主演的荷李活動作巨片《F9狂野時速》（Fast & Furious 9）原定去年5月上映，惟受疫情影響，延期至今年才上映。上周五（21日）在大陸上映的《F9》近日亦發生不少風波，先是上周二（18日）在上海舉辦的發佈會臨時取消，之後John Cena又因為稱呼台灣是國家，觸怒一眾小粉紅而急忙道歉，可惜仍未能平息小粉紅的怒氣。

John Cena早前接受台灣《TVBS新聞網》訪問時，稱「台灣是第一個看到《F9狂野時速》的國家」，後來有大陸網民將訪問影片截圖上載至微博，狠批他「不會說中文麻煩閉嘴」。

眼見風波越演越烈，John Cena疑因擔心影響到在中國的票房，趕緊拍片道歉。他今日（25日）透過其微博賬號「RealWWEJohnCena」發表道歉短片，全程用普通話說話並配上簡體字幕，稱「你好中國，我是趙喜娜，我必須說現在，在《速度與激情9》（《F9狂野時速》）我做很多採訪……其中一個採訪，我有一個錯誤，對我的錯誤，我很抱歉。你必須了解，我很愛很尊重中國和中國人。」

不過，道歉影片收效似乎不大，不少小粉紅不賣賬，認為他的說辭沒有清晰表達出「一中原則」，紛紛留言：「除非你用中文說『台灣是中國的一部份』，否則我們不接受」、「中國最在乎領土問題，這是我們的底線」、「在台灣省說台灣是一個國家，在內地又說很尊重中國人，這簡直就是陰陽人，不懂為甚麼要對他這麼寬容」。

有小部份網民則表示體諒：「對於台灣的問題，很多外國人都是不知道的，就好比我們也搞不清楚科索沃是屬於塞爾維亞還是獨立一樣，只能說知錯就改，莫善大焉，支持你」。

新浪微博／台灣《TVBS新聞網》

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