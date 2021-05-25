四川宜賓昨日發生集體中毒。據悉，長寧縣福榮筍類食品廠在檢修設施時發生疑似有害氣體中毒事件。據參與救治的醫生透露，截至今早10時，死亡人數上升至7人。還有1人情況穩定正在救治中。死亡人員的臨床表現考慮硫化氫中毒。

當地知情人士透露，多名人員都是前去救人而倒下的：「一名貨車司機一隻腳剛剛跨進門，就向後倒在了門外……倒在外面的就沒大事，倒在裏面就不知道情況了。」

失蹤選手距終點1.5公里

繼甘肅馬拉松越野賽導致21死後，1名澳門男子前日在珠海參加一場全程15公里的越野訓練賽時失聯。這名男子於昨日凌晨在山區被尋獲，惟已不治死亡。

這場名為「凱樂石跑山訓練賽（珠海站）」的比賽共300人參加，全程15公里。喪生澳門選手今年30多歲，最後現蹤的地點，距離終點有1.5公里。但比賽結束後，澳門隊友們一直沒有見到他，且失去聯絡消息，遂向澳門旅遊危機處理辦公室求助。

失蹤男子於24日凌晨在山區被尋獲，但已經失去生命跡象。而據澳門旅遊局表示，死者家屬已前往珠海處理後事。

死者為飼養員

河南省南陽市淅川縣今日發生老虎襲人事件。一處風景區飼養員在餵飼老虎時被咬傷，送醫不治，兩隻老虎跑出鐵籠。當局接報後組織縣應急、公安、武警、林業、消防、衞生等單位的人員，進行圍捕，多次誘捕未果。當局為保證群眾安全，於是向上級申報，分別在下午2時20分和3時12分，兩隻老虎先後被擊斃，安全風險解除。

澎湃新聞網／中央社／中新社

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