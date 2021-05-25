世界衞生大會（WHA）雖然再次拒絕把台灣參與WHA的議題納入大會議程，導致台灣連續5年未能獲邀參與WHA，但昨日開會首日，斯威士蘭及諾魯等5個友邦國在會上為台灣發聲，台灣外交部今日（25日）亦發新聞稿感謝聲援的國家，批評大陸蠻橫打壓台灣人民健康人權的，又企圖誤導國際視聽，惟不被國際社會認同，並受到輿論譴責。國台辦則重申，搞「台獨」沒有出路，在世衞大會炒作涉台問題不得人心。

第74屆WHA周一起至6月1日以視像形式舉行，首日會議即有斯威士蘭、諾魯及巴拉圭等3國公開支持台灣加入會議，另有2個台灣友邦在閉門不公開的總務委員會上同樣為台執言。

其中全體會議是公開「2對2辯論」，中方代表除老調重彈一中原則並謊稱對台灣做出妥善安排，但隨即遭台灣友邦斯威士蘭和諾魯的衞生部長發言反擊，批評中方的言論符事實，又指台灣的參與「是健康議題，不是政治議題」，而將台灣排除恐影響全球抗疫。

另外在各國發言時，巴拉圭衞生部長波帕（Julio Borba）亦支持台灣以觀察員身份參加WHA，並呼籲WHO確保公開透明及包容性，以利各界從WHO的運作獲益。

台灣外交部今日（25日）上午發新聞稿表示，馬紹爾群島、聖克里斯多福及尼維斯、諾魯及斯威士蘭4個友邦代表台方，分別在總務委員會及全會與中方進行「2對2辯論」，呼籲全球防疫合作不能遺漏任何人，必須接納台灣的參與。外交部對這4個友邦表達誠摯謝忱。

新聞稿又指，中方代表及其動員的古巴及巴基斯坦代表在會場上不斷重彈中方片面主張的「一中原則」等陳腔濫調，持續曲解聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議，誆稱中方已妥善安排台灣參與全球衞生事務，遮掩其打壓台灣人民健康人權的蠻橫行徑；中方企圖誤導國際視聽的不實言論不被國際社會認同，並已受到輿論譴責。

台外交部再次呼籲，惟有使台灣成為WHA觀察員，接納台灣完整參與WHO相關技術性會議、機制及活動，全球才能有效終結疫情，真正達致WHO「全民均健」的最高目標。

國辦台發言人朱鳳蓮今日記者會上，也針對WHA不將涉台提案列作議程一事作出回應，指WHA的有關決定再次表明，搞「台獨」沒有出路，在WHA炒作涉台問題不得人心；又指一個中國原則是國際社會共識，人心所向，大勢所趨。

朱鳳蓮說，必須指出的是，大陸方面始終高度重視台灣同胞的健康福祉，不僅促進兩岸衞生領域交流合作，且在國際事務中秉持一個中國原則，採取多項措施，對台灣地區參與全球衞生事務作出妥善安排。台灣方面獲取各種疫情防控訊息和支援的渠道是暢通有效的。她說，疫情發生後，陸方已向台灣地區通報疫情260次，同意台灣地區衞生專家參加世衞技術活動16次。所謂「國際防疫缺口」的政治謊言不過是民進黨當局「以疫謀獨」的借口。

朱鳳蓮強調，民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，頑固堅持「台獨」分裂立場，導致台灣地區參加WHA的政治基礎不復存在。「奉勸民進黨當局不要在錯誤道路上越走越遠，任何挑戰一個中國原則的行徑，都必然以失敗告終」。

中央社／台灣《蘋果新聞網》

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