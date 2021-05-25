台灣昨天（25日）午後各地出現短時強降雨，當局發出今年首個「大雷雨國家警報」，新北汐止區更出現水浸警告，不過降雨量只有全台1天用水量，難解旱情。總統蔡英文提醒民眾，要繼續節約用水。而台灣近來疫情大爆發，加上停電缺水等，亦引來外界關注。《彭博》發文分析，台灣接二連三受打擊，當中，缺水問題對當局來說最棘手。

昨日降雨後，翡翠、石門、新山、永和山、寶山、寶二水庫皆有水量進賬，然而，據水利署統計，昨天大雨帶來的1,210萬噸水量，換算下來，其實只有約全台1天的用水量。

日前旱災中央災害應變中心宣佈，若新竹地區的水庫集水區平均降雨量至31日未達100毫米，將在6月1日起轉為紅燈，並實施「供5停2」（即一周供水5天、停水2天）制水措施，而昨天寶山與寶二水庫降雨量不及100毫米，對於解除旱象相當有限。

水利署防災資訊服務網顯示，全台主要水庫蓄水率仍低，位於新竹以南水庫情況更加不樂觀，寶山第二水庫蓄水率僅3.44%、永和山水庫2.1%、鯉魚潭水庫1.71%，主要供給中部地區的德基水庫水位也持斷下跌，昨天已降至1.1%。

蔡英文昨晚在Facebook分享經濟部水利署的影片並指，台灣各地下大雨後，幾個主要水庫稍微解渴，但同時提醒民眾，旱象還沒解除，政府會繼續清淤、開發新水源，盡全力來抗旱，呼籲民眾繼續支援節約用水。

今日台灣仍有機會降雨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，今天有局部陣雨或雷雨，尤其午後要特別注意劇烈天氣及較大雨勢。

《彭博》昨日報道指，台灣的疫情、限水及無預警停電等打擊接二連三，「其中，缺水問題對台灣來說可能最棘手，反映出這個缺乏天然資源的小島，不可能置身於全球氣候變遷的長期課題之外」。

文中引述法國外貿銀行經濟學家吳卓殷說：「中期來看，能源和水資源，對台灣的食品安全以及掌握半導體產業成長和相關投資來說，的確會是關鍵的要素。」凱基投顧經濟分析師劉建志則認為，科技公司通常是用水和用電的大宗用戶，「如果能源供給沒辦法符合重要產業的需求，台灣在吸引投資上和出口表現優勢將會縮減。」

惠譽評級本月稍早的報告中稱，台灣旱災擴大顯示水資源壓力與降雨模式變遷，可能成為遍及價值鏈的財務風險，又指長期乾旱與大範圍限水可能在水資源分配上造成社會對立緊張。

Reset Carbon的資深顧問Nate Maynard則表示，台灣政府應該提供獎勵措施、提高水價，以及鼓勵節約用水等方法，相信「最終台灣將可以成功對抗乾旱，並取得更多水資源」。

中央社／台灣《蘋果新聞網》／《彭博》

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