台灣疫情持續嚴峻，疫苗數量不足，令民眾再次要求引入更多疫苗。大陸國台辦發言人朱鳳蓮周一（24日）表示，願意迅速為台灣提供大陸疫苗，是北京當局一星期內第二度表明願意協助台灣抗疫。不過，台陸委會隨後指，陸方此舉明顯是統戰分化操作，美國賓州大學（University of Pennsylvania）法學及政治學教授戴傑（Jacques deLisle）亦表示，北京當局在台灣疫情擴大時聲稱願提供疫苗，背後有政治動機，認為台灣拒絕非常合理。

戴傑接受台灣中央社訪問時說，兩岸處理公共衞生、飛行安全、氣候變遷等實質議題時，總有人忍不住偷渡政治議題，這次再添例證。他說：「北京每次都這樣，『我們來談公共衞生，因為美國提供疫苗速度不夠快，台灣開發的疫苗很有潛力但尚未準備好，我們給台灣一些國藥集團疫苗來幫助同胞』。單看表面似有幫助，但實際用意是對待台灣比照中國其他省分，讓台灣『從中央得到幫助』。」

戴傑表示，台灣拒絕北京當局的協助不令人意外，兩岸互動多年對彼此都提高警覺，特別是北京常用合作機會推進有關主權和地位的立場，台灣參與世界衞生組織（WHO）就是例證之一。

戴傑又指，台灣拒絕中國援助不會顯著影響公共衞生，因為台灣公共衞生體系出色，就算近期疫情擴大，仍不到美國疫情最嚴重時的程度；加上美台在疫苗方面有合作，而台灣的本土疫苗也有望推出，缺少中國疫苗不致付出代價。

朱鳳蓮周一（24日）表示，陸方「十分憂慮」台灣疫情，願意迅速作出安排，讓台灣民眾盡快有大陸疫苗可用；又稱如台方願意，可積極考慮派疫情防控專家到台，與台灣醫療衞生專家分享抗疫經驗，提供防疫諮詢。台灣陸委會其後回應稱，陸方從未透過既有管道向台灣提供疫苗的資訊，卻放風批評台灣阻撓疫苗輸入，強調此舉明顯是統戰分化操作，台灣及國際社會都非常清楚其用意。

上海復星醫藥集團擁有德國BioNtech輝瑞疫苗的代理權，其董事長吳以芳早前亦表示，願意提供疫苗給台灣；惟台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上周六（22日）受訪時表示，很多人頻頻放話，但衞福部根本沒收到任何人的申請，並指若要進口中國疫苗亦要經過審核程序。

中央社

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