內地紙品價格近日成為民眾焦點，「全國多地紙巾漲價」成為網絡熱搜。由於紙漿原材料大幅上升，連帶廁紙這類必需品一個月內加價3次，甚至有造紙廠停產。網民紛紛指這是通脹時代，亦有人笑言要「憋着，省錢」。

踏入5月，國內主要文化紙企業和貿易商發佈多張加價通知，其中紙張普遍每噸加價200元人民幣（下同，約245港元），白卡紙漲價達1,000元（約1,220港元）。至於廁紙，則1個月加價3次，有網民提出要囤積廁紙。

來自四川省內江市的張四娃是一間造紙廠的批發商，原本每日天未光就會去紙廠提取廁紙，然後到鎮上轉售圖利。不過如今由於紙廠漲價，利潤太低，張四娃決定不再做下去。

與普通的批發商不同，大型超市的生活用紙價格相對穩定。盒馬非食品採購管理專家張廣平表示，因為連鎖超市本來就有很多生活用紙的庫存，還跟廠家簽訂的都是長期供貨協議，所以，短期內不會出現生活用紙價格上漲的情況。

全國工商聯紙業商會秘書長張慎金指出，今次紙價上升，主要原因是造紙上游的紙漿、物流、能源等價格全球性上漲，直接增加企業的生產成本。另外，今次加價是在之前較低的基礎上加，特別是白卡紙，現在上漲幅度比較大。張慎金又指，造紙廠停機的原因是受紙漿原料價格上漲，造成漿價和紙價的倒掛，有些紙廠沒有辦法，唯有停機。

紙漿價格方面，自2003年以來，中國紙漿進口量一直位於世界第一，其中，木漿進口量在2020年達到3,064萬噸，進口木漿佔木漿總消耗量的72.8%。木漿的價格也是一路上漲，去年7月到今年3月份，木漿價格平均每噸上漲超過400美元 （約3,100港元）。

中國再生紙漿的進口量同樣高企，數據顯示，2020年再生紙漿共進口178萬噸。2021年2月份進口均價為每噸364.37美元（約2,828港元），比2020年底每噸上升80美元（約621港元）。

在進口紙漿和再生紙漿價格不斷上漲，中國全面禁止進口固體廢物又正式實施，紙企的廢紙進口配額也全部取消，種種原因讓國內再生纖維短缺，間接再推高材料價格。張慎金提出，解決廢紙和廢紙漿缺口和緊張的方法，是提高海外廢紙漿的生產能力，鼓勵中國企業在海外建設廢紙漿加工廠。

網民意見：

echoo同學：憋着，省錢！

天天向上5274：東西越來越貴了……

綠葉核桃：通脹時代。

央視／新浪微博

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