台灣疫情持續緊張，九天內狂增3,000宗本土確診個案。疫情指揮中心公佈昨天新增334宗本土確診個案及五宗境外輸入病例，另有校正回歸256宗，以及新增六宗死亡個案。原定全台第三級警戒至本月28日止，指揮官陳時中指專家建議延長，目前正審議。

台北防疫酒店現死亡個案

指揮中心昨表示，新增本土病例有157名男性及177名女性，發病日為本月10日至23日，當中以新北市177宗為最多，其次為台北市的99宗。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前有84人正使用呼吸器，較前天增加18人，重症比例為10.38％，60歲以上重症率提升至19.1％，顯示高齡人士為重症高風險族群。

台北兩間防疫酒店發現死亡個案，當中包括深受港人歡迎的台北凱撒大飯店，日前響應政府徵召，成為「加強版防疫專責旅館」，但昨天中午酒店職員報案，指房內一名68歲女子沒有呼吸心跳，救護人員到場發現躺在床上的女子，肢體僵硬，明顯身亡。據知，女死者日前在醫院檢測結果為陽性，上周六入住該酒店。另一宗位於台北市大安區，死者為一名67歲男子，確診後上周五入住防疫酒店，昨天傳出死訊。

因應疫情嚴峻，金門縣規定所有人士搭機進入金門，必須提供三天內陰性報告，否則需要當場檢測，澎湖縣亦公佈跟從金門做法，不過疫情指揮中心認定金門此舉不符程序，依法撤銷，澎湖縣昨天亦立即改口，指一切依從中心程序執行。

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