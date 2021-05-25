被譽為「雜交水稻之父」的中國工程院院士袁隆平，上周六（22日）因多重器官衰竭在湖南長沙病逝，終年90歲。袁隆平的病逝舉國哀悼，昨日（24日）在湖南長沙舉行的追悼會，有大批民眾冒雨挑隊入場送別；官方亦相當重視，更有全國政協委員指袁貢獻巨大，建議將他逝世的日子定為「全國節約糧食日」。有分析指，袁隆平之死之所以如此備受重視，主要是因為中國人還無法忘記上世紀中期的大饑荒慘劇。另有獨立學者認為，民間對袁隆平的悼念行為，屬於國內帶有民粹主義色彩的造神運動。

繼早前新華社建議降半旗向袁隆平致哀，全國政協委員王衛星今日於《人民政協報》撰文悼念袁隆平，直言袁隆平是全世界的英雄，他讓「中國以世界七分之一的耕地，養活了世界五分之一的人口」。而在每年全世界有13億噸糧食被浪費、內地全社會倡導「日子富裕了，不要浪費糧食」的大環境下，王建議將5月22日袁隆平逝世日，確定為「全國節約糧食日」，讓後人紀念袁隆平解決中國吃飯難題的豐功偉績，同時促進國家糧食安全，是對袁隆平院士最好的紀念。

袁隆平的病逝撼動全中國，一般民眾自發而由衷地用各種方式悼念這位農業大師，美國之音認為這正是袁隆平之死不同尋常的地方。究其原因，很可能是因為如今60歲以上的中國人仍忘不了曾經總是饑腸轆轆的感覺。

報道指，中國在1960年代的「大躍進時代」因鼓勵人民全面煉鋼，農村人口全加入煉鋼行列，再加上砍樹煉鋼造成生態破壞，種種原因之下釀成了3年的饑荒災難，造成3千多萬人餓死。袁隆平於1960至1970年代，成功將雜交水稻技術用於大規模實際耕作，讓中國和其他國家的水稻生產量大幅增加，被視為解救飢荒的救世主，內地官媒更形容他是「讓中國人把飯碗端在自己手中的英雄」。

《北京之春》榮譽主編胡平認為，袁隆平的確為中國和世界的糧食問題及農業生產作出了卓越貢獻，因此他被譽為「雜交水稻之父」是名副其實的。「袁隆平的貢獻還不在於他的團隊培育出了甚麼優良的雜交水稻品種，而在於他創造了一種大家都能用的育種方法，為整個水稻雜交開闢了道路。」但他也指出，中國官方給他授予「讓中國人吃飽飯的說法」卻是言過其實，似乎有為掩蓋舊體制弊端的嫌疑。

北京獨立學者吳強則對民間對袁隆平的自發悼念行為不以為然。「我們看到的實際上是過去9年，國內的一個造神運動的結果。」他認為，這種自發性來自於國內帶有民粹主義色彩的造神運動，「訓練有素地向一位死去的科學家表達悼念，把他當作甚麼甚麼之父」。

吳強指，袁隆平逝世正值紀念共產黨成立100周年前後，「時機相當有意思」，許多黨員幹部都爭相表達效忠，把「雜交水稻之父」跟「共產黨讓人民吃飽飯」畫上等號，「這是很重要的一個背後造神運動的所謂『自發』的心理基礎。」

吳強又指，袁隆平早年得到前領導人華國鋒的保護，能夠繼續從事水稻研究而沒有受文革衝擊，認為他是一個很難得、很幸運的中國科學家的一個生涯，「是被造出來的神」，同時掩蓋中國大多數科學家，在缺乏科學自由的情況下，很艱難困苦地來做研究。

美國之音／《人民政協報》

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