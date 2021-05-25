台灣疫情如野火蔓延，假消息滲透亦不斷。親綠網絡寫手林瑋豐昨天在Facebook發文指，大陸有人偽造疾管署「疾管家」對話，又指控台灣最大討論區「批踢踢」（PTT）親中賣台。惟PTT網民追查後，發現整件事根本是林瑋豐自導自演。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今日表示，事件已交刑事局跟進。陳強調，防疫不能置身於外，「任何人違法都應負起法律責任」。核能流言終結者創辦人黃士修則向調查局檢舉，高檢署日前設立的「疫情期間查緝假訊息犯罪聯繫平台」，亦同步與刑事局、調查局聯手偵查。

民進黨立委王定宇、藝人陳嘉行和親綠網絡寫手林瑋豐，昨天都在FB發文指，大陸認知作戰偽造疾管署「疾管家」對話。其中林瑋豐指控，PTT八卦板狂洗鼓吹大家移除或封鎖衞福部疾管署賬號，「深藍韓粉群組直接在這裏上演」。

不過，有PTT網民追查賬號後，發現整件事其實是林瑋豐自導自演，質疑他自己在PTT反串親中留言「不敢承認習近平帶領新中國大進步啊」、「八卦板發起周末出遊革命，打垮指揮中心」等，然後再在FB發文指控PTT親中賣台。

林瑋豐昨晚先發表短篇聲明承認此事，深夜再發長文說明情況，坦言自己的反串留言反諷惡搞意味十分明顯，不認為會被視為真實立場，不過確實多則內容有不當之處，「本人深感抱歉及後悔」，他表示如果他在PTT或FB的發言有任何法律問題，自己也願意坦然承擔。

台灣核能流言終結者創辦人黃士修除了在FB發文，嘲諷林瑋豐「政治蟑螂當成這樣，也是很悲哀呀。還是說，他才是紅綠通吃的中國網軍？」還向法務部調查局寄出檢舉信。他表示，收到官方回覆後，會公開向大家報告。

而事情發生後，台灣高等檢察署日前完成設立的「疫情期間查緝假訊息犯罪聯繫平台」，也與刑事局及調查局聯繫，以期盡快查個水落石出，嚴懲不法。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）