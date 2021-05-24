六四後，有人離開中國，有人留低，命途各異，但不論是在六四時遭殺害，還是之後因留在國內堅守信念而遭判監、甚至離奇死亡的人，他們的家人也一直分享共同信念。一直還在堅持的人，不單是六四的直接參與者。

天安門母親發言人尤維潔的丈夫楊明湖在六四當日中槍身亡，尤維潔與其他難屬多年來不放棄追尋真相，當說到香港多人因去年在維園集會而被控告，她指若果紀念六四都有罪，是一種退步。

「六四鐵漢」李旺陽被判監超過20年後，九年前離奇死亡，其妹妹李旺玲一直尋求兄長死亡真相，遭長期監視，說到香港，她想到兄長離世前受訪時的「砍頭也不回頭」，認為李旺陽若然在生，會對港人說「他肯定是要你們堅持到底，絕不屈服。」

「坐牢王」劉賢斌六四後三度入獄，捱過超過20年的牢獄之苦。去年第三度出獄，但至今仍受到監控。他的妻子陳明先與丈夫結婚26年，聚少離多，但認為丈夫只要是善良的、做的事情是對的，她就不會反對，默默堅守家庭。

尤維潔：如果紀念有罪，是退步

回歸24年，在香港紀念六四成為罪行。今年是國安法下的首個六四，政府繼續以疫情為由，不批准維園燭光晚會。「讓它（六四）成為絕響的話，我覺得這是政府的錯」，天安門母親發言人尤維潔接受《蘋果》訪問時表示，相信紀念六四是愛國行為，若紀念晚會被取締，她個人不僅感到遺憾，也會譴責。對於今年多名民主派人士因參與六四集會被判監，她反問，這麼多人去維園點起燭光，寄託哀思，「難道人人都犯罪嗎？」

「我相信，紀念六四是愛國行為」，六四32周年前夕，尤維潔在北京家中對記者說。2020年國安法實施後，主辦機構支聯會成為風口浪尖，其綱領「結束一黨專政」被指有顛覆國家之嫌，有被取締的風險；六四晚會亦連續兩年，因為疫情不獲批。

尤維潔指出，政府出於公共衞生的角度，決定是無可厚非；但不希望往後都以疫情為由，令所有六四維園活動不能舉行。「如果香港政府永遠取消活動的話，我當然會譴責，我很遺憾，但更多是譴責」。

六四燭光晚會過往被視為最溫和的政治活動，甚至被新一代批評「行禮如儀」、「無甚作為」。不過在國安法之下，燭光晚會是否觸犯法例都成為爭議焦點。尤維潔認為，紀念六四是愛國行為，「紀念六四是每一個有良心、有責任感、愛自己國家的人才會去做，在點亮燭光的時候，他們的舉動是愛國的，誰希望自己的國家、政府用這種慘無人道的方式殺戳自己的國民？」

今年多人因參與未經批准的六四集會被判監。「紀念六四有罪的話，我認為是退步」，尤維潔稱，這是每個人自發紀念六四，寄託對遇難者的哀思，如果僅僅是因為紀念六四，她認為這個罪並不成立，「維園不是他黃之鋒一個人，或被判刑的幾個人違反了政府的限制」。她多次反問，當時很多香港人自發地到維園點燃燭光，「難道所有的人都有罪嗎？」「我就要問政府，所有的人都判十個月嗎？」

由於中國大陸封殺六四，香港在過去32年，成為紀念、傳承民運精神最不遺餘力的地方。作為難屬，尤維潔自1990年代已知香港有六四燭光晚會，當時相對於丁子霖等站在前頭的難屬，她是相對低調、站在後方的一群。真正與香港市民有接觸，是在2014年她接任天安門母親發言人一職後。

「每年聖誕節，他們（港人）都會在街頭收集聖誕卡，雖然年年寄，但最早的時候沒有收到。直到2019年才收到」。那年收到的祝福多達三箱，聖誕卡上不同的筆迹寫着「加油」、「真相、賠償」「世界會還孩子們一個公道」等字句。雖然大部份難屬在北京，但他們每年六四，連到親人遇難的地點獻上一束花都做不到，而在2,000公里之外的香港，市民年復一年紀念他們，她稱非常感動，母親們都紛紛拍照留念，「這是一種安慰，知道我們不是孤立的」。

「如果有一天，北京能建立紀念館，這些東西應該放在館裏，讓後人知道香港市民做的事情、對我們群體的關懷和關注」，尤維潔看着手中的紀念卡，深有感慨地說。

李旺陽妹李旺玲：不想再有犧牲

「你們能堅持30多年，已經很不容易了，我們真的是從內心深處很感謝香港同胞。」「六四鐵漢」李旺陽疑「被自殺」近九年，他的妹妹李旺玲一直堅持要為兄長討回公道，在今年六四前接受《蘋果》訪問時，說到香港近日的情況，難掩憂心與歉疚，「現在你（香港人）給我們已經差不多了，是不是？」但是，當想起如果兄長這時候還在生的話，會對港人說甚麼，她說：「他（李旺陽）肯定是要你們堅持到底，絕不屈服。」

李旺陽在八九民運時組織工人參與運動，六四後被指犯下反革命宣傳煽動罪，遭判監10年，後來再加刑3年，一直到2000年因病重才獲釋，他在獄中遭受酷刑及非人待遇，出獄時失明失聰，還有眾多如心臟病等疾病。但是，獲釋翌年，失明失聰的他還是被指涉煽動顛覆國家政權罪，再遭重判10年，2011年出獄。李旺陽一共被判監23年。

2012年6月6日，李旺陽被發現「上吊」死亡，但疑點重重，例如他被發現時雙腳着地。當時，港人為了死得不明不白的李旺陽討回公道，2.5萬人上街，但九年後的香港今非昔比，就算是為了自身權益上街遊行，亦已很奢侈。李旺玲在5月下旬接受《蘋果》專訪時，說到香港也不住嘆息，「我也留意啊，怎麼會不留意呢？」身處內地，自從兄長死亡後，便長期遭當局監控，李旺玲看着以往一個個支援自己的香港朋友被捕，有的只是無力感，「我也很關心你們，只是我力不從心。」

兄長李旺陽一生矢志平反六四，至死不屈。李旺陽死後，國安對李旺玲的監視從未停止，她早前與丈夫在清明節前數天已開始被監視，拜祭當日更一直被跟蹤，連拍照都不被允許。

李旺玲說到今年維園的六四燭光晚會或無法舉行時，不勝欷歔，言談間，李旺玲沒多要求香港人應該怎樣，反而想到港人的處境，亦不希望港人再有犧牲，「你們已經很艱難了。希望你們香港同胞，怎麼說，反正也很矛盾，也不想你們做這種犧牲，但是……真的，你們能堅持30多年，已經很不容易了。我們真的是從內心深處很感謝香港同胞。現在你（香港人）給我們已經差不多了，是不是？」李旺玲九年來從未停止為兄長討回公道，當說到港人這些年來的付出，流露出愧疚與自責，「我好像有點太激動了，這麼多年來香港同胞一直在關心我們這些民運人士。我們真的做得很不夠。」

如果是李旺陽，現在會對香港人表達甚麼？李旺玲說：「他肯定是要你們堅持到底，絕不屈服。應該是這樣，『砍頭也不回頭』。」

劉賢斌妻子陳明先：只要丈夫做正直的事就不反對

八九民運人士劉賢斌自六四後三度入獄，被判監超過20年，去年第三度獲釋，但至今仍被監視，其妻陳明先在丈夫首次出獄後認識對方，26年的婚姻，能自由相聚的時間不過約七年，面對嚴刑竣法，家屬可怎樣調適？陳明先對《蘋果》指，只要丈夫做的事是正直、善良的，她也不會反對，亦因為得到她持家和認同，劉賢斌也可放心去做正確的事。

劉賢斌在1989年時21歲，就讀中國人民大學，八九民運中遊行、絕食、阻擋軍車入城。六四後，他返回老家四川，繼續抗爭，1991年被捕，隨後被以反革命宣傳煽動罪判監兩年半，1993年出獄後與陳明先認識。

「我跟他認識的時候是知道他坐牢的。我不看重坐不坐過牢，看重他的是精神樣貌。」陳明先對《蘋果》說。他們在1995年結婚，但4年後，劉賢斌再被以顛覆國家政權罪判囚13年，2008年獲釋，他出獄後成為劉曉波起草《零八憲章》的首批聯署者，在2010年因批評汶川地震倒塌學校的豆腐渣工程而第三度被捕，翌年被以「煽動顛覆國家政權罪」判監10年，去年六月，劉賢斌才出獄。

陳明先對《蘋果》指，劉賢斌至今仍被當局監視。與丈夫結婚26年，有19年都被鐵窗隔開，她稱並沒特別的憂愁，因為二人都很獨立，「一般我們作為妻子，肯定會擔心，希望丈夫在家裏好好的，多陪陪孩子，會有這樣的想法。這樣的想法、需求，能不能成為要求？肯定不是，我比較尊重他的想法。」外人都認為她一直在鐵窗外等待丈夫是浪費青春，但陳明先不以為然，「我沒覺得我的青春在浪費。」她指，自己的工作可以養家，也認同丈夫的價值觀，二人縱聚少離多，精神上也是一直陪伴，「賢斌的話，判斷他不是錯的，他這樣做事，是正確的，沒有傷害別人，這樣的話，就不會在這個方面去困惑。」

王丹曾撰文指自己視劉賢斌為「患難兄弟」。二人在六四後一個離開中國，一個留在國內，相同的是，二人都為了推動中國民主而各自努力。

《蘋果》記者

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