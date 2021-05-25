（新增內容）兩岸疫情最新數字：大陸周一（24日）新增15宗確診個案，其中2宗屬本土個案，均來自安徽；其餘13宗屬境外輸入病例，分別為上海3宗，天津、山西及福建各2宗，江蘇、湖南、四川、陝西各1宗。大陸累計確診病例91,006宗，死亡病例共4,636宗。台灣則新增283宗確診個案，其中2宗為境外輸入，281宗為本土個案；另有261宗修正個案，累計確診5,456宗。此外，新增6宗死亡個案，累計共35宗。

深圳新增1宗本土無症狀感染個案，該名33歲姓史的男患者，是在鹽田區重點人員第二輪核酸檢測中被發現，與早前4名無症狀感染者曾在同一艘國際貨輪上工作；另外，新增1宗輸入無症狀感染，患者來自香港，入境後即被集中隔離，已經轉至深圳市第三人民醫院觀察治療，現時情況穩定。

湖北疾控中心今發表緊急提示，由於深圳近日新增5宗無症狀感染，建議民眾近期不要前往深圳，並要求5月7日或以後來自深圳市鹽田區、龍崗區的往返人員，須主動到當地社區進行申報。

美國《華爾街日報》（WSJ）周日（23日）報道，美國情報顯示2019年11月武漢病毒研究所三名研究員到醫院求醫。官媒《環球網》周二（25日）再批評有關報道造謠，並點名指責澳洲天空新聞主播馬克森（Sharri Markson）、網絡安全專家波特（Robert Potter）及美籍學者鮑爾丁（Christopher Balding）是造謠中國的幕後黑手。

中國駐荷蘭王國大使館周二（25日）在微信公眾號上表示，發現一名意大利籍赴華乘客篡改核酸檢測陽性報告。該名乘客從意大利博洛尼亞（Bologna）出發，飛抵荷蘭阿姆斯特丹後通過「防疫健康碼國際版」網頁版程序提交「雙陰性證明」，並獲得綠色健康碼，再乘坐東方航空編號MU772航班赴華，入境中國後被確診，調查後才發現該乘客所提交的「雙陰性證明」屬偽造，其核酸檢測結果實為陽性。大使館批評此舉性質惡劣，並將對依法懲罰。

內地多個地區近日出現零星感染個案，多位病毒學及流行病學專家接受內媒訪問時稱，守好入境仍是當前的防疫重點，並建議對口岸等前線重點人群加強接種疫苗、防疫措施須鬆緊適度以免陷入「防疫疲勞」、落實首診負責制等。而北京地壇醫院感染病專業主任蔣榮猛醫生周一（24日）受訪時表示：「從去年夏季以及目前全球疫情情況來看，病毒不會隨着高溫天氣而消失。」

國家衞健委網頁／新浪新聞／微信／深圳市衞健委

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