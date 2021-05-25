面對巿民求助，警署落閘會令人憤怒，但如果是因為疫情而臨時關門，相信民眾亦不會苛責。台灣雙北地區疫情繼續擴大，多名警員確診，其中在台北巿萬華區最大的分局西門町派出所，因為有2名警員無症狀感染，派出所需要清毒，暫停開放14日。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今在記者會被追問警員確診的情況，他表示從疫情開始，遇上有疫情相關人士失蹤、清查八大行業，甚至有人不戴口罩，都是請警員協助，警察染疫風險非常高。他之後更忍不住哽咽，直言「大家這應該要自己做好防疫，八大（行業）還在開？還要偷偷開？我覺得這都是加重社會的負擔」，希望未做好個人防疫責任的民眾檢討。

西門町派出所早前1名陳姓警員日前因與確診個案接觸後核酸檢測呈陽性，全派出所60位警員需要接受快速檢測，發現另一名陳姓警員也呈陽性，其餘58名警員則為陰性。但因多數警員年輕、抵抗力較佳，可能帶原而不自知，為避免疫情擴散，決定西門町派出所將於25日晚間起消毒3天，之後11天也關門不對外開放。

萬華分局警方指出，2名確診警員已隔離外，其餘58名警員也全數居家隔離14天，而且所有警員都接種疫苗。而在派出所關門期間，會由康定派出所負責支援受理民眾報案，台北市警局也增派警力協助，確保治安不受影響。

台北市文山一警分局指揮中心上周六（22日）有一名姓蕭的巡佐（類似香港的警長）確診，與蕭姓警員接觸的45位同事經快速檢測和核酸檢測，43人為陰性，餘下2人今證實確診。文山一分局已對辦公室消毒，並安排員工自主健康管理，接觸過確診者的員工休假。

至於在新北市蘆洲警分局成州派出所，本月16日有警員確診，分局獲通後知後即日和翌日兩次進行消毒，又為27名警員檢測病毒。但到昨日再有在派出所內工作的警員確診，該名警員於21日因頭痛告假，隨即到醫院檢測，並於昨天上午確診。有同局警員抱怨分局未向他們作出說明，也未增強相關防疫措施，讓基層警員相當錯愕，認為應向警員通報，讓警員知道是否去過該分局洽談公務、有沒有跟這名內勤同事接觸。同局警員亦未聽聞有其他同事被匡列檢測，擔心自己防護做得不夠，暴露在被感染的風險。

新北市警察局刑事警察大隊亦有一名25歲姓徐的警員確診，刑大獲知後已第一時間進行全面消毒，並安排曾與確診警員有接觸的同事進行快速測試或自主居家隔離，確保疫情不會擴散。

台灣《蘋果新聞網》

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