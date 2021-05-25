台灣海域及空域變成兩岸及美國之間較勁的地方。北京大學旗下的「南海戰略態勢感知計劃（SCS）」今日在Twitter發佈消息表示，由美國海軍所僱用的工作船「大峽谷2號」（Grand Canyon II）自19日在高雄港外海往北航行，並在澎湖及台中港之間海域執行任務，今日凌晨到台中港外海。台灣國防部資深將領對於該消息表示「不予評論」。

《環球時報》報道指，美軍疑僱用一艘挪威民用船隻，在台海及南海偵察大陸。大陸軍事專家魏東旭稱，美國過去曾有利用民船從事軍事任務，推測挪威民船是支援美國海軍在台灣附近的偵察任務，並搜集情報。

報道中指出，疑似偵察船名為「大峽谷2號」是一艘多功能建設支援船，可能隸屬美國石油和天然氣企業Helix Energy。SCS又指，「大峽谷2號」過去一個月在台灣及南海活動，「行蹤可疑」。它自去年底起，曾停靠台灣高雄，以及日本長崎及橫須賀，其中長崎及橫須賀均有美國海軍基地。

對於「大峽谷2號」出現在澎湖及台中之間的海域，台海軍資深官員並不願證實此事，但他強調，依據大陸對「大峽谷2號」的關注，顯示是在對大陸進行偵搜，而不是針對台灣，台方應該感到慶幸美方對大陸偵搜的密度比過去都頻繁，也有助於台灣防衞能量。

「台灣西南空域」Facebook專頁今日指出，解放軍機今早進入台灣防空識別區（ADIZ）的西南空域，台灣空軍除派遣在空機監控外，並於中午12時40分進行廣播驅離，要求其「立即迴轉脫離」。

專頁統計指，本月累計共機進入台灣空域22天，本月台灣空軍實施廣播驅離紀錄共計46次。2021年累計共機進入我空域達122天，台灣空軍實施廣播驅離紀錄共計349次。此外，國防部公布2021年累計共進入台灣空域100天，307架次（截至昨日），而本月已達27架次。

台灣《蘋果新聞網》

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