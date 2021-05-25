台灣昨日公佈新增334宗本土病例，其中位於中部的彰化縣就佔12宗，當中有6人來自員林市秀妃養生館，消息傳開後，昨日養生館附近的檢測站湧進逾250人，等候採檢。

彰化縣衞生局昨天（24日）公佈的確診者足迹中，重點在員林市莒光路秀妃養生館。衞生局長葉彥伯說，該館6名大陸女員工全部確診，其中2人是本月台北八大行業停止營業後，才南下轉戰到員林市。至於是否來自萬華區茶室，則仍要進一步確認。

葉表示，初步清查還發現有客人是從台北下來光顧該會館，目前正擴大及加強疫調廣度及力度，查清該養生館群組的感染源是員工還是客人。

葉彥伯指出，該養生館6名確診員工病毒量相當多，傳染力也相當強，呼籲5月1日到23日間曾進出該養生館的民眾，要在14天內自主健康管理，若有不適，一定要主動通報並採檢。

秀妃養生館爆發群聚感染後，附近員基醫院急診室的篩檢站，昨晚湧進大批民眾要求檢測。直至深夜10點多，仍見長龍，有人甚至等了超過2個小時。院方公佈，昨日傍晚6點前，已檢測約150人；傍晚6點半過後，估計有100多人等候檢測。原本夜間急症室只有1名醫生，院方緊急調動二線醫生支援檢測，希望減少民眾等候時間。

台灣《蘋果新聞網》

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