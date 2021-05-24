久旱逢甘霖，台灣中央氣象局昨發佈全台14縣市大雨特報，其中新北市汐止區發佈一級淹水警戒。有網友哀嚎下錯地方：「拜託老天爺雨下去中南部吧！」雖然昨日部份水庫集水區錄得降雨，稍稍紓緩旱情；但水利署統計，昨日雨勢共計帶來1,210萬噸水量，換算約是全台一天用水量。總統蔡英文昨在facebook提醒民眾，旱象還未解除，拜託大家繼續省水。

水庫蓄水量仍低

台氣象局指，台北、新北、基隆及台中、嘉義等九縣市昨午後豪雨，台南、高雄等七縣市則達大雨等級。內湖區五分里東湖路58巷一帶，因地勢較低窪而有局部積水，一度水深及膝；新北汐止有網民貼出水浸照片，電單車的半個輪胎淹在水中。有網民嘆說：「中南部在缺水，我們北部在淹水。」

昨中午，桃園石門水庫附近也下起傾盆大雨，讓居民都直呼：「感動、久旱逢甘霖！」石門水庫集水區昨共累積雨量19.5毫米，預計可為石門水庫帶來250萬噸水量，稍稍紓緩緊張的旱情。台中德基水庫蓄水率昨中午只剩1.1% ，到下午集水區也終於降雨，令果農欣喜若狂，當地居民希望這波雨水可以下久一點，為水庫解渴。據水利署統計，台灣的翡翠、石門、新山、永和山、寶山、寶二水庫昨皆有水量進賬，雨勢共計帶來1,210萬噸水量，相當於全台一天用水量。

水利署防災資訊服務網顯示，全台主要水庫昨日的蓄水率仍低。日前旱災中央災害應變中心宣佈，若新竹地區的水庫集水區平均降雨量在31日前未達100毫米，將在6月1日起轉為紅燈，並實施供五停二；昨日寶山與寶二水庫降雨量仍不及100毫米，故解除旱象相當有限。氣象局預測，由昨晚至今日，台灣仍受鋒面影響，北部陸地、東半部整天不定時有局部短暫陣雨或雷雨，但這波鋒面時間不長，明後日剩下南部有零星短暫陣雨。

中央社/台灣蘋果新聞網