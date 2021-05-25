荷李活動作巨片《F9狂野時速》（Fast & Furious 9）主角之一的John Cena，因早前受訪時稱呼「台灣是國家」，結果觸怒一眾小粉紅而被迫道歉。John Cena除了是世界最大摔角聯盟WWE（World Wrestling Entertainment）的冠軍紀錄保持人，在中國亦吸引不少摔角迷追捧。為了打入中國市場，他更取了個中文名字，叫「趙喜娜」，還開了微博，頻頻用簡體字發文，或發佈用普通話說話的自拍短片。

John Cena與成龍合作開拍電影《狂怒沙暴》（Project X-traction）。該片故事以中東沙漠為背景，講述中國退役特種兵與美國僱傭兵由最初的敵對關係轉成拍檔，融合打鬥、極速飆車等動作元素，預料今年上映。成龍2018年與John Cena在上海出席電影發佈會，當時兩人曾一同獻唱《男兒當自強》，而John Cena曾表示，中國已經成為全球最大的電影市場，很想去中國拍攝一部融合東西方文化的電影，且非常喜歡吃火鍋。

而John Cena之所以以「趙喜娜」為其中文名字，是因為其英文名字快速讀出來後，兩者諧音非常相似，有內地網民認為這名字「聽着非常接地氣」，但亦有人表示「不知道的，還以為這是某個中國女孩的名字」。

John Cena亦能說得一口流利中文，2016年他出席WWE與中國網路頻道PPTV合作記者會時，全程都用中文來演說。另外，他2018年曾拍片大讚內地著名辣椒醬品牌老乾媽，稱「老乾媽就是人間美味，吃牛排的時候要配老乾媽，吃西蘭花的時候要配老乾媽，吃菠菜的時候也要配老乾媽，總之一頓不吃老乾媽，就覺得渾身難受。」

新浪新聞／新浪微博

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