內地去年遭遇自1998年以來最嚴重的汛情，數千萬人受災，災民記憶猶新。而在今年5月中旬開始，內地有79條河流陸續超越警戒水位，令人憂慮汛情再臨。水利部水旱災害防御司技術信息處處長王為指出，今年汛情屬於正常年份範圍，但不排除後期汛情加劇的可能，已做好應對的準備。

5月11日以來，中國南方9個省分，包括湖南、江西、浙江、福建、廣東、廣西等都發生多次強降雨，導致有79條河流的水位超越警戒，最大幅度0.01米至3.59米。其中在長江流域烏江水系、三峽區間、洞庭湖水系及鄱陽湖水系，共有34條河流發生洪水超警，最大幅度0.02米至3.32米

根據預測，明、後天（26至27日），江淮、江南、華南北部及貴州、湖北等地將有較強降雨過程，以中到大雨為主，局部將有暴雨；預計受前期洪水匯入及降雨影響，未來一周，長江中下游幹流及兩湖水位將進一步升高，其中鄱陽湖星子站水位可能超越警戒。

此外，6月至8月，南北方均有多雨區，以北方多雨區為主；黃河中游、海河部分水系、松花江可能發生較大洪水，珠江、太湖、遼河可能發生超警洪水，長江、淮河可能發生區域性暴雨洪水。

王為說，針對長江流域的汛情，地方政府部門要關注近期降雨帶來的江河水位上漲，以及局部地區強降雨可能引發的山洪災害和中小河流洪水。

王為又指，今年水利部已加快完善防洪抗旱減災工程體系，並督促各地修復去年被毀的水利工程設施，修復率已達94.4%。同時，水利部也會加強與氣象部門的合作，密切監視全國雨情、水情、汛情。

去年的洪災是22年以來最嚴重，同年9月的國務院政策例行吹風會曾指出，主汛期以來全國有751條河流發生超警以上洪水，長江、黃河、淮河、珠江及太湖等大江、大河、大湖，共發生18次洪水，全國28個省分逾7千萬人次受災。

新華社

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