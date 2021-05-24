【本報訊】台灣戰「疫」，亦有港人身影。在台北疫情重災區萬華及三重區外圍，開設港式茶餐廳的Andy，早前響應呼籲，為當地一所醫院免費製作一日兩餐共70份便當飯盒。無償捐給前線抗疫的醫療人員。本報特約記者昨在台北直擊Andy送出愛心便當。Andy強調，他絕非台版「深水埗明哥」，只是發揮港人盡做精神，同時報答台灣人對港人的幫助。

記者昨早到餐廳時，已有三位港、台員工忙着準備便當。一切準備好後，還要電召外送員。外送員不夠，加上醫院用餐時間有限，Andy如鍋上螞蟻，結果很不好意思開口，請記者幫忙坐的士到中興醫院送餐。

餐廳關門難叫外賣

台灣單日本地確診數字，本月15日首次破百。台北情況更是嚴峻，多個臨時快速檢測站持續人滿為患，醫護人員因此壓力大增。惟於大同區的台北市聯合醫院中興院區（下稱中興醫院） ，附近餐廳悉數關門，令該院醫護叫外賣變成難題，院方早前在網上發文求助。多間餐廳仗義響應，承諾免費為醫護提供午、晚兩餐便當，26歲港人Andy所經營的「九月茶餐廳」就是其中之一。

Andy當時從熟客口中得知中興醫院情況，隨即聯絡醫院，自此定期送餐。他雖不願將自己與經常向基層市民派飯的深水埗明哥相提並論，並指自己不似對方那麼有愛心，但其實他自2019年在台北開設茶餐廳，就曾因疫情向街坊免費送贈食物。他又曾聯同在台港生向街友（露宿者）派發餐盒，並提供場地讓學生辦研討會等活動。

「送餐送到疫情結束」

中興醫院方原本只要求這些餐廳維持送餐兩周，Andy卻認為這一波疫情或會持續一段長時間，「拍心口」主動請纓，表示：「疫情甚麼時間結束，就一直送餐到甚麼時間。」Andy透露，要滿足多菜、份量足的要求，以及運費成本，每月要花2.9萬元新台幣（8,273港元）。為醫護準備便當需要縮短營業時間，成本更是難以估計。對小店而言，絕非小數目。如此豪氣，Andy只以一句「盡做」回應。

Andy說，他不想變成無貢獻的新移民，「一定要做返啲嘢，貢獻返台灣。台灣人民鍾意我哋，我哋先可以留喺台灣，台灣政府先會幫我哋香港人。」他坦言，今次以「在台港人」名義支援中興醫院，無人會想到他的九月茶餐廳，「大家都只會講係香港人幫手呀，其實咁已經足夠」。他指，以往不少台灣人都覺得香港人自私、做事急躁，愛搞小圈子，他希望改變這種印象。

香港出生的Andy，2014年到台灣讀大學主修建築，畢業後短暫回港，2019年重返台灣，改行開茶餐廳。他直言開餐廳是理想之一，當地政府亦歡迎年輕人創業。至於虧蝕，他說，與其擔憂，「不如趁𠵱家我有能力做咗先囉」。