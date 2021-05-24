「盡做，做到執笠為止.....（點解？）因為我係香港人囉！」台灣抗疫戰場上，亦有港人身影。疫情大爆發令當地醫療體系承受極大壓力，在台北市重災區萬華及三重區外圍，開設港式茶餐廳的Andy響應呼籲，為當地一所醫院免費製作一日兩餐共70個便當（飯盒），送給中興醫院前線抗疫的醫療人員享用，還承諾會堅持到疫情結束為止，而且謝絕一切捐助，不計成本為台灣付出這份「大愛」。《蘋果》特約記者昨日在台北直擊Andy送出愛心便當，中興醫院行政職員更特意自費訂餐，用行動支持Andy。

Andy向《蘋果》強調，自己絕非台版「深水埗明哥」（在港長期義贈飯菜予基層人士），坦言這只是發揮港人的「盡做」精神，背後目的其實好簡單，「就是為了改變台灣人對港人自私的印象，同時要答謝台灣過去對港人的幫助」。

台灣本土確診病例自本月15日首次破百宗後，疫情不斷燃燒。其中，台北市更成為「重災區」，當地多個臨時快速檢測站（台稱快篩站）在過去一周都擠滿人，令醫護人員工作壓力大增。位於大同區的台北市聯合醫院中興院區 （簡稱：中興醫院），更因為附近餐廳關門，令醫護人員買外賣也很困難。院方有見及此，早前在網上發文求助，獲多食肆廳響應，承諾免費為醫護人員提供午餐和晚餐「便當」（飯盒），當中包括26歲港人Andy經營的「九月茶餐廳」。

雖然Andy否認是台版「深水埗明哥（陳灼明）」，並指自己不似對方那麼有愛心和敢作敢為，但Andy自2019年在台北開設茶餐廳後，去年曾應疫情向街坊免費送贈食物，又聯同在台港生向「街友」（露宿者）派餐盒，並且提供場地讓他們主辦研討會等。而中興醫院原本只要求餐廳維持送餐兩周，但Andy卻認為這波疫情或會持續一段長時間，「拍心口」主動請纓：「疫情甚麼時間結束，就一直送餐到甚麼時間」。如此「豪氣」，Andy也只是回應一句：「咪盡做囉，好似香港人之前話齋。」

Andy透露，每個便當，包括一次性餐具，以及滿足「多菜、份量足」的要求，成本約為38元新台幣（下同，約10.5港元），另外要租用兩部電單車分別在中午及傍晚送便當到醫院，運費約需320元（88港元）；每日供應70個免費便當，開支高達2,980元（約827港元）。除去周六及周日，兩周供應十天，便要花2.9萬元（約8,273港元）。這對小本經營的茶餐廳而言，絕非一筆小數目。而且為了準備醫護人員的便當，Andy變相要縮短餐廳的營業時間，這部份成本也難以計算。

是否好大犧牲、好傻仔？Andy卻有另一番發人深省的解釋：「點解香港人嗰時咁憎大陸人呢，就係覺得大陸人嚟到香港無貢獻，咩都無做，香港有事，佢吔無幫手，咁香港人就自然討厭大陸人！咁而家咁多香港人嚟到台灣定居，如果我哋咩都無做，好似將大陸人嗰套搬嚟台灣，遲早台灣人都會憎我哋香港人囉！……作為香港人嚟到台灣，一定要做番啲嘢，貢獻番台灣。台灣人鍾意我哋，我哋先可以留喺台灣，台灣政府先會幫我哋香港人。」

他不諱言，當日也是以「在台港人」名義，答允參與向醫護人員供餐的行動，「啲人多謝唔係多謝我間舖，根本無人會記得『九月茶餐廳』，大家都只會講係香港人幫手呀，其實咁已經足夠。」

根據Andy平日接觸及觀察，不少台灣人都覺得香港人自私、做事急躁，愛搞小圈子，他十分期望改變這種印象，「我哋要同人哋講，呢幾年，香港人已經改變了許多，真係互相幫忙，嚟到台灣，之前台灣政府真係幫咗香港年輕人好多，（我哋）而家唔幫，咪好PK囉！人哋（將來）憑咩可以幫番我哋先！？」

雖然在港家人相當支持Andy今次的行動，但身邊朋友始終擔心他過度投入，失去預算，最後「執笠」收場。未婚、暫未有太大家庭負擔的Andy卻說：「嗰時其實都計過，疫情持續一個月，無生意，我係唔係都要執笠，咁不如趁而家我有能力做咗先。」Andy的善舉亦深深感動台灣人，他昨日返到餐廳，接到中興醫院行政部感謝之餘，更有院內員工自費訂餐，互相勉勵。

特約記者採訪期間，因沒有外送員而「客串」送外賣，坐計程車到中興醫院送餐。記者抵達醫院正門後，醫院行政部職員便衝過來，連聲多謝，硬要記者收下訂餐現金。匆匆交收後，記者便乘坐同一部計程車返回九月茶餐廳。Andy隨即替記者噴消毒藥水，令記者更能感受到Andy面對嚴峻疫情時，遇上沒外賣員願意定時送餐的種種艱難。

土生土長的港人Andy，2014年到台灣讀大學，主修建築，畢業後曾短暫回港，2019年重返台灣，卻放棄做建築師，選擇開設港式茶餐廳。他直言從事飲食業是他的理想之一，到台灣創業是因為風險相對較低，當地政府亦歡迎青年人創業。其茶餐廳過去一直有錢賺，直至近日因疫情關係，少了八成生意。

事實上，曾有其他港人主動伸出援手，甚至表示可以捐錢，Andy因為怕麻煩而拒絕接受捐助，也不希望義工們在疫情下冒險外出，但就歡迎他們購買茶餐廳製作的料理包，也不介意收多一百幾十小費或零錢作「幫補」。

《蘋果》特約記者

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